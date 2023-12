Tyson Yoshi除衫騷肌得幾秒　自爆手臂太粗Kick住咗

Tyson Yoshi和湯令山昨晚在會展合作開騷,Tyson獨唱《In My Dream》時,將外套退到腰間,曬出渾身肌肉,但幾秒後又著回衫,但足以令全場哄動。曬完肌後,他又改戴眼鏡扮文青唱起慢歌來。每次Tyson開騷,都有觀眾掟胸圍上台一幕,今次也不例外,出現一個紅色飛bra贈興。演唱會上,有兩首歌比較特別,一首是尚未推出的合唱歌《Less than 3》,2人並做出代表Less than 3的心心動作。另一首Tyson創作的《A Lot》早於2019年完成,惟一路無推出,原因這是一首跳舞歌,Tyson說:「你見我同Do姐跳華爾滋就知我乜料,今日唱唔係代表我練好舞,你哋自己台下跳,首歌都唔知會唔會出,好尷尬!」

騷後受訪,他們表示合作過5、6次,感覺好Chill冇壓力,指在台上擺放梳化Chill住唱,是重演幾年前一次合作演出,Tyson對今次演出感滿意,但有小瑕疵,他自爆除衫就發生蝦碌:「原本我係想除衫,但件褸Kick住手臂,太緊除唔到,所以着番衫。(因為你大隻咗?)比起今年頭我細隻咗就真,之前操到太誇張,同教練講size要調整,又唔係要參加健美比賽,唔使咁行。」對於戴眼鏡走斯文路線,他講笑以前是「紋青」,現在是「文青」,笑言斯文造型唱慢歌,有助吸粉。

至於湯令山就整晚戴上墨鏡,講笑因為流下眼淚,早前失戀宣布與拍拖兩年女友Moon Tang分手,問到現時心情如何,他表示失戀後到蒙古旅行放眼世界,現在感情空白,戲言這兩星期日日對著Tyson,2024準備再追女仔。有指Moon表示自己感情付出好多,但不獲珍惜,湯令山稱:「有少少,我嘅回應已經寫晒歌上面,不再作回應,唔想親口講,用歌講。(有機會復合?)唔知。」透露與Moon分手仍是朋友,在後台亦發現Moon蹤影,但卻不肯合照。Tyson與女友Christy感情穩定,笑言已寫不出情歌,故很羨慕湯令山可寫情歌,唔知攞景定贈興。至於明年準備求婚大作戰,現準備寫一首求婚歌。