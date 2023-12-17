Tyson Yoshi除衫騷肌得幾秒　自爆手臂太粗Kick住咗

Tyson Yoshi和湯令山昨晚在會展合作開騷，Tyson獨唱《In My Dream》時，將外套退到腰間，曬出渾身肌肉，但幾秒後又著回衫，但足以令全場哄動。曬完肌後，他又改戴眼鏡扮文青唱起慢歌來。每次Tyson開騷，都有觀眾掟胸圍上台一幕，今次也不例外，出現一個紅色飛bra贈興。演唱會上，有兩首歌比較特別，一首是尚未推出的合唱歌《Less than 3》，2人並做出代表Less than 3的心心動作。另一首Tyson創作的《A Lot》早於2019年完成，惟一路無推出，原因這是一首跳舞歌，Tyson說：「你見我同Do姐跳華爾滋就知我乜料，今日唱唔係代表我練好舞，你哋自己台下跳，首歌都唔知會唔會出，好尷尬！」

騷後受訪，他們表示合作過5、6次，感覺好Chill冇壓力，指在台上擺放梳化Chill住唱，是重演幾年前一次合作演出，Tyson對今次演出感滿意，但有小瑕疵，他自爆除衫就發生蝦碌：「原本我係想除衫，但件褸Kick住手臂，太緊除唔到，所以着番衫。（因為你大隻咗？）比起今年頭我細隻咗就真，之前操到太誇張，同教練講size要調整，又唔係要參加健美比賽，唔使咁行。」對於戴眼鏡走斯文路線，他講笑以前是「紋青」，現在是「文青」，笑言斯文造型唱慢歌，有助吸粉。

至於湯令山就整晚戴上墨鏡，講笑因為流下眼淚，早前失戀宣布與拍拖兩年女友Moon Tang分手，問到現時心情如何，他表示失戀後到蒙古旅行放眼世界，現在感情空白，戲言這兩星期日日對著Tyson，2024準備再追女仔。有指Moon表示自己感情付出好多，但不獲珍惜，湯令山稱：「有少少，我嘅回應已經寫晒歌上面，不再作回應，唔想親口講，用歌講。（有機會復合？）唔知。」透露與Moon分手仍是朋友，在後台亦發現Moon蹤影，但卻不肯合照。Tyson與女友Christy感情穩定，笑言已寫不出情歌，故很羨慕湯令山可寫情歌，唔知攞景定贈興。至於明年準備求婚大作戰，現準備寫一首求婚歌。