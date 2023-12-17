肌斷食日本大熱！告別粉刺修復皮膚

不少女生每日都會搽護膚品保養皮膚，但有沒有試過覺得皮膚好像吸收不了，慢慢將各式各樣的護膚品都搽上臉，反而卻導致皮膚敏感？因此很多人都推崇日本的肌斷食護膚法，讓肌膚進行斷食，就像減肥的斷食法，減少身體負擔，而肌斷食是停用護膚品和化妝品一段時間，使日常「吃不消」的皮膚休息，並只用清水和爽膚水做基本清潔，讓皮膚回復更佳狀態。

肌斷食四部曲

「肌斷食」一詞是源於日本作者宇津木龍一，即不使用任何護膚品，包括保濕產品、化妝品和防曬霜，早晚只用清水和爽膚水作基本清潔，讓皮膚得到休息，從而慢慢進行自我修復，回復至最原始的牛奶肌狀態。根據「宇津木龍一式」的肌斷食，一共有四個步驟，首先停用卸妝產品，改用無添加的潔面皂，第二步停用晚間護膚品及面膜，第三步則停用防曬霜，最後則停用爽膚水。因此，如果發現皮膚出現敏感、每日使用過於滋潤的護膚品而皮膚沒有改善，便可以試試進行肌斷食。

油性肌膚需注意

肌斷食並不適合所有膚質，尤其是油性和暗瘡皮膚，若早晚只用清水洗臉，清潔力不足，未能完全清潔臉部油脂，反而會滋生更多粉刺、暗粒，因此可以使用溫和的洗面乳清潔皮膚；若需要長時間進行室外活動，亦建議搽防曬霜，讓皮膚得到保護，避免曬傷。由於各人膚質不一，最好先諮詢皮膚科醫生意見才進行肌斷食。