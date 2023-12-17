湯告魯斯被爆包場食飯冧女友因乜事被前夫警告？

荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）日前被爆與俄羅斯名媛Elsina Khayrova「一舞傾情」撻着，而有傳媒踢爆靚佬湯周五晚（15日）於倫敦Mayfair的知名亞洲意大利餐廳Novikov包場共晉浪漫燭光晚餐，友人指這間餐廳是靚佬湯於當地最喜歡的餐廳之一。

雖然已包場，但據知靚佬湯為免被人騷擾談情仍然選擇在較寧靜的區域用膳。不過有一名餐廳工作人員要求他合照，即被隨行的保鏢介入阻止。另有指他們晚餐的菜式相當豐富，有龍蝦、海鮮、壽司以及品嚐沒有酒精的雞尾酒。有知情者爆料：「湯整晚全神貫注聽Elsina所講嘅每一句話。佢哋睇起嚟非常親密。」而晚餐承惠5,000港元，而靚佬湯亦好慷慨給了1,000港元作為貼士。用膳完畢後，他們乘坐餐廳外等候的汽車離開，整個過程相當順利！

靚佬湯再次出招冧女，Elsina的富豪前夫Dmitry Tsetkov日前接受英國傳媒訪問回應並警告與他前妻拍拖的人士：「無論佢同邊個一齊都好，湯告魯斯定係其他任何人，佢哋都應該要知道佢鍾意生活中最好嘅嘢，佢亦愛昂貴嘢同有奢華嘅品味。湯應該要掹大雙眼同個銀包。」