陳展鵬一家三口合體　支持單文柔搞小生意

視帝陳展鵬、太太單文柔（Phoebe）與女兒陳諾瑤（小豬比）今日（17日）一家三口到一商場，為自家品牌的產品作宣傳。展鵬很支持太太搞小生意，認為最重要是她喜歡做：「最緊要係搵到一個嗜好，同埋做呢啲真係可以減到壓，我要出去工作拍戲，但太太喺屋企每日做同一樣嘢，真係好易煩躁。」大讚Phoebe是一位非常稱職的太太，又指他們面對的壓力很平常，都是每個家庭都會遇到的瑣碎問題，作為男人希望家庭可以安排妥當。問到會否考慮擴充生意？Phoebe回應：「我都唔知，因為好多嘢都好順理成章，咁啱搵到Workshop同埋朋友合作，如果我自己一個人係做唔落去。」透露接下來新年會有新產品推出。

講到陳展鵬憑劇集《香港人在北京》及《隱門》獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」的提名，陳展鵬指他很喜歡《香港人在北京》這個劇集：「好開心，一直都希望可以有啲突破，其實好多觀眾都喜歡睇我哋港劇，好多人都話我好有經驗，但講真其實有時有經驗係會好悶，有啲身邊朋友對手，例如Jinny（吳若希）、吳業坤、洪永城，咁樣成個劇集出嚟就會好睇好多。」亦指希望可以開拍第二輯，認為還有很多題材可以加插到劇中，表示期待接下來與未曾合作過的藝人合作拍劇。