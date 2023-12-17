六福賽馬日︱麥明詩積極增肥　谷胸自嘲上圍有高有低

「十優港姐」麥明詩、蔡穎恩（Evelyn）、鍾舒漫（Sherman）與妹妹鍾舒祺（Sukie）、吳嘉禧（Cheronna）與余潔滢（Zoe）等，今日（17日）出席沙田馬場舉行的「六福珠寶賽馬日」。以低胸裝谷胸上陣的麥明詩，透露近期積極增肥：「因為之前太瘦，媽咪好擔心我身體，所以我努力食多啲同做多啲運動，依家都肥咗幾磅。（目標增幾多磅？）睇個外形同效果。（上圍都升Cup？）我向來有高有低，高山低谷咁，我各方面無論係外貌、狀態都幾浮動，所以要保持住心情開心、多運動同多休息。」問到是否因工作太辛苦以至消瘦？她稱忙得開心，有得忙是榮幸，所以會盡力做好。麥明詩身上佩戴名貴首飾，若將來結婚是否也要有相當份量的行頭？她笑言：「想靚，都要靠人支持。（你想未來老公支持你。）佢未，要儲吓錢先。（佢要儲老婆本？）我都要儲錢，雖然我本人已置業，但未來需要用好多錢，都要未雨綢繆。（儲定奶粉錢？）絕對係，我自己都可以飲。總之滿足咗實際需要，再花喺點綴方面。」

提到有不法之徒以麥明詩的名義開投資理財班，她呼籲大家小心不要受騙：「我冇開班，我已經舉報過，但舉報完，個專頁閂咗，又再開咗另一個專頁。（有冇人同你講被騙？）暫時未，不過好多人同我講差少少被誤導，好多人都問我係咪開班。」她強調自己從未從事過理財投資相關行業，自言向來投資偏向保守，甚少買賣股票。

蔡穎恩晒性感冇問准老公

蔡穎恩她以低胸薄紗裙示人，她稱平時甚少穿得如此隆重，笑言只要靚就可以禦寒，問到有無被老公投訴太性感？她坦言：「今日冇畀老公睇，我會着番件羽絨先畀佢睇，哈哈！佢會尊重我嘅衣着。」她表示對賽馬並不熟識，有想過來之前買份馬經或上網研究一下，但發現自己完全看不懂，她說：「我就算買六合彩都係買電腦飛，本住做善事心態，唔諗輸贏。不過有相士話我下年容易中大獎，話我出年有財運，有機會中六合彩三獎，但可能只係氹我開心。我今日都會試吓投注，當係發吓聖誕財。」

另外，她透露今晚會與丈夫一家提早吃冬至飯，她幸福表示：「唔使我下廚，今晚出去食，佢哋好錫我，而且我老爺好叻下廚，所以我冇機會大獻身手，我手勢都OK，你睇我老公肥肥白白就知，不過我奶奶都好好，經常煲湯畀我哋飲。」早前她與已故好友林皓霆拍了一輯網上節目，問到何時開播？她指仍未有定案，要待公司安排。

鍾舒漫首度姊妹檔出馬場活動

鍾舒漫與妹妹鍾舒祺同樣以低胸裝示人，她們透露今次是姊妹倆首次孖住出席馬場活動，並佩戴如此名貴首飾，笑言整個人也感覺高級不少。雖然兩人身為基督徒，Sherman稱她們不介意多了解馬匹以及不抗拒投注：「只係我哋冇呢個習慣，去年我嚟馬場，有個朋友畀貼士我，但我淆底冇買，最後話真係中咗，我即時覺得蝕咗。」至於Sukie是第一次入馬場見識，她坦言：「我反而對馬匹好有興趣，又問人有冇機會可以摸吓啲馬。（信唔信有新手運，即係第一次投注會贏錢？）我冇聽過，我試完報告畀大家知。」

提到吳浩康（Deep）最近為養家而做地盤，身為對方前度的Sherman表示不回應，講到不少網民讚Deep真漢子，她即時舉起手姆指畀讚以示認同，問到會否覺得歌手難撈，要身兼多職維生？她說：「我對呢方面好Open，好似妹妹都有教唱歌，我自己都有投資生意，都有失敗過，如果為賺錢養家係好合理，依家唔同以前，依家嘅藝人係好透明同貼地，以往會覺得藝人唔可以搭公共交通工具，或者啲衫只可以着一次，依家唔同晒。（覺得Deep結婚後成熟咗？）唔答喇！（自己有冇試過入不敷支？）我同妹妹好好彩，試過有好多收入，都試過有唔多收入，但都總係過到同，足夠，所以好感恩，我哋兩個有困難互相幫助，金錢上冇分你我。」

今日生日的Cheronna表示整日都在工作中度過：「夜晚先返屋企同狗狗過，因為媽咪好早瞓，之後後補同佢一齊慶祝。（有咩生日願望？）身體健康，因為媽咪同大舅父近年都不時進出診所同醫院，要好好珍惜同佢哋相處嘅時間。（拍拖呢？）順其自然，我係感情大過天嘅人，依家情緒平穩都幾好，好享受同家人、朋友相處。」又笑言希望可以中六合彩，但認為生活暢順比中獎還重要，問到會否趁生日下注？她自言不懂賽馬，會試在心中測試一下是否有這方面的運氣。至於Zoe是首次到沙田馬場，她稱曾試過投注，但自己是保守派，只會買熱門名駒，故贏錢也最多只是一餐快餐錢。