林沚羿唔夠瞓演出失準　張馳豪細佬想入行做帶貨

「聲夢」張馳豪（Aska）、從泰國勇奪「全球先生亞軍」及「最佳泳裝獎」的弟弟張馳杰（Oliver）、林沚羿（Venus）及潘靜文（Sherman），今日（17日）到一商場出席聖誕派對，其中Venus的爸爸著名武術指導林迪安亦有現身，手拿應援牌支持女兒演出。

活動上，一眾藝人與粉絲大玩遊戲，Aska、Venus及Sherman更即場大展歌喉，獻唱多首歌曲，不過Venus在唱歌曲《Last Christmas 》時卻意外失準，似是忘了歌詞，演出中途停頓了數次。

受訪時，在寒冷天氣下身穿迷你短裙的Venus，指失準原因是受到環境影響，亦承認最近活動太多令狀態欠佳：「因為個地方比較空曠，所以聽唔清音樂，而且今日亦都好凍，尋晚又出席《歡樂滿東華》表演，真係缺乏休息。」而作為父親的林迪安亦為女兒解畫：「咁佢尋晚返到屋企都凌晨兩點幾，今日個天氣又好凍。」不過林迪安隨後亦補充道一位專業的藝人，是不會受到環境影響而失水準：「如果咁樣都應付唔到，在忙啲嘅時候就更加難去應付。」Venus認為表現失準一定會有，但最重要是大方地去面對，希望來支持的觀眾看得開心。

剛從泰國凱旋回歸的Oliver，於泰國Maha Sarakham舉行的第9屆「全球先生」選美決賽中勇奪「全球先生亞軍」及「最佳泳裝獎」，作為哥哥的Aska亦很替他高興，雖然未能親身飛到泰國觀賞，但有留港看直播，談到如何慶祝？Oliver說：「暫時未慶祝，不過應該會連埋新年同聖誕節一齊慶祝（聖誕安排？）都冇咩點慶祝，同屋企人朋友食飯。（約女朋友？）都會，已經準備咗禮物，寄緊過嚟。」而Aska則指聖誕需要工作，故要和女朋友提前說聲「對唔住」，但對方會理解。

問到Oliver有沒有想過入行？他說：「一定有諗過，要睇吓再諗清楚啲，首先要知道自己想要啲乜嘢，之後先再去做決定，率先裝備好自己。（拍戲？）都有興趣。」他透露有意向東南亞及大陸發展，認為當地的網絡直播發展蓬勃，笑言認為自己直播帶貨有天份，Aska在旁亦指不介意陪弟弟一同直播帶貨。