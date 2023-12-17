洪永城自爆有腦退化迹象　大肚老婆健康過佢

藝人洪永城、劉穎鏇、陳楨怡、谷婭媺及三位港姐林鈺洧、邢慧敏及姜依宁今日（17日）齊出席關注腦退化活動。40歲的洪永城自認有腦退化傾向，因經常冇記性而被大肚老婆梁諾妍鬧：「我成日唔記得啲時間，好似幾點送貨嚟嗰啲，所以我都要做多啲運動同食有營養嘅嘢防止腦退化。」更笑言已準備好名牌掛在身上，牌上會寫上「洪永城」三個字，還有地址及緊急聯絡人電話，以防在超市迷路時，方便被送返家。有謂懷孕婦女才沒記性，他又笑謂冇記性會傳染身邊人，又說現時食得健康，因要要食埋囡囡所食剩的bb餐，又謂：「我冇正餐食，主要食人口水尾。」

談及太太懷孕近6個月，他又指太太比他更健康，因堅持做運動：「其實大肚婆都可以跑步嘅，上一胎佢都有跑，不過都要諮詢醫生意見，唔好跑咁快同路程唔好長，我有陪佢一齊跑嘅。」至於其寶貝女Amber於本月19號2歲生日，屆時將舉家到主題公園慶祝，他說：「佢好鍾意Baby Shark，所以想畀佢睇吓真嘅Shark係咪咁可愛囉。」

同場的劉穎鏇日前參加完馬國明和湯洛雯（靚湯）的泰國婚禮，大讚婚禮玩得好開心，她謂和新娘子熟：「我哋都係《學是學非》嘅是非精，今次係佢哋請我去，送咩禮就唔好講，多謝請我去，我仲同鄺潔楹玩咗幾日。」又謂見證高海寧（高Ling）被花球撼到應，全班賓客都戥她開心，不過就沒有爭花球，就算自己搶到都會送給高Ling。

同場陳楨怡則謂過去兩年在橫店過聖誕，今年開心可以留港陪媽咪度聖誕及慶祝18號的生日，自言會下廚氹牛一的媽咪。至於和劉穎鏇齊角逐無綫「飛躍進步女演員」獎，兩人表示互相睇好，互投對方一票。