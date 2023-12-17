高海寧接花球中「頭」獎姻緣到？唔靠水着吸Mr.Right

無綫熱播劇《新聞女王》一班演員包括高海寧（高Ling）、何廣沛、林正峰、鄧志堅、龔慈恩及劇集總監製鍾澍佳與監製關文深等，今日（17日）現身九龍灣，聯同一班年輕球員分組進行籃球賽，為獲多項提名的《新》劇宣傳兼拉票。

高Ling日前為好友馬國明及湯洛雯（靚湯）婚禮擔任姊妹團，更驚喜接得花球，她笑言今次很期待：「唔係第一次接花球，不過今次唔係主動去搶，仲掉中個頭，哈哈！」她表示同場的岑杏賢向她表示當年也是被花球掉中，之後很快便認識了她的老公。高Ling又表示婚禮當日實在太感動，自己也被感動落淚，形容兩人是絕配：「佢哋一齊之後都對對方有好嘅影響，馬國明開朗咗，阿湯就更加識得照顧人。」

她指雖然幸運接到花球，但今次行程未有合眼緣對象，問她是否要甫水着照來吸引對方？她笑謂：「如果要着泳衣吸引返嚟嗰啲唔要啦！哈哈。」她坦言向以認真態度去選擇身邊另一半，不想「玩玩吓」浪費大家時間，故此亦急不來，暫時着眼於工作。談到《新》劇大受好評，問到會否想拍續集？她説：「想！佘詩曼都開聲話願意拍續集，我諗應該會成事，畀啲時間總監製度吓劇本。」獲提名最佳女配角的她，表示有獎固然開心，但更希望《新》能獲最佳劇集獎。

至於劇中與高Ling飾演一對的林正峰，對外界能接受他們這一對感意外，坦言本身也擔心大家不接受，亦一直有留意觀眾評價，獲提名「飛躍進步男藝員」的他，直言劇集獲好評已很滿足，更呼籲大家將票投給拍檔高Ling。

而戴上口罩及穿上羽絨衣出席的何廣沛，表示因早前生病，現時已退燒，但聲線仍沙啞，幸剛巧近日未有工作，有時間可以休息，問到女友有否照顧他？他尷尬表示私人事不多提。