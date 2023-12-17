Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario限量抵港登場

為慶祝Quadrifoglio車系誕生100周年，Alfa Romeo為Giulia和Stelvio車型各推出全球限量100輛的「Quadrifoglio 100° Anniversario」特別版，抵港的這一輛為Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario。(互聯網)

話說早在1923年4月15日，車手Ugo Sivocci駕駛一輛車頭帶有幸運四葉草圖案的Alfa Romeo RL「Corsa」版本於Targa Florio賽事中取得勝利，自此廠方便以Quadrifoglio(四葉草)作為旗下標誌性高性能車系的代名詞，唔經唔覺已一世紀。

為慶祝Quadrifoglio車系誕生100周年，廠方在今年中為Giulia和Stelvio車型各推出全球限量100輛的「Quadrifoglio 100° Anniversario」特別版，據悉合共4輛的香港配額甫推出即被認購一空。而就在日前，4輛配額中的第1輛Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario低調抵港。

該限量版不僅特別配上金色的100周年Quadrifoglio特別版徽章及制動卡鉗，面罩及兩側進氣口的格柵及一對側鏡更換成可見碳纖維。內裝方面，全車皮革皆繡上獨特的金色縫線，錶台上還有一枚旁邊附有數字100的金色四葉草刺繡，並廣泛採用3D編織碳纖維鋪陳。至於動力性能，就跟Giulia Quadrifoglio沿出一轍，同搭載源自法拉利的全鋁合金2.9L V6渦輪增壓引擎，最大馬力520hp，配備機械式可限滑差速器和優化的碳纖維傳動軸，提高了穩定性、靈活性和過彎速度。