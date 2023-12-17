同馮盈盈爆「床戰」　郭柏妍變「綠茶婊」

藝人馮盈盈和丁子朗（丁丁）主演的劇集《妳不是她》將於聖誕夜（25日）首播，劇情講述夏莉（馮盈盈飾）和林信（丁子朗飾）明知性格不合仍免強在一起，一次發生嚴重交通意外後，盈盈性情大變，由「苦悶情人」變身「趣味情人」，最終丁丁發現盈盈一個驚天大秘密，令二人戀情面臨考驗。

日前播出的宣傳片中，盈盈與丁丁愛得相當甜蜜癡纏，二人異口同聲表示是拍劇以來與拍檔最多親密接觸一次，丁丁表示：「呢套真係好多錫錫戲，因為係純愛情劇，難免會描述到情侶間嘅親密行為。事前監製April驚我哋尷尬，拍攝親密戲前會預留多啲時間綵排，希望出嚟效果會好同令我哋拍得舒服啲同少啲壓力。」

至於丁丁緋聞女友郭柏妍在劇中則會以超熱褲造型，與林景程在床上親密攬攬之餘，更聲大夾惡向夏莉挑機，最終更在床上大打出手。談到與盈盈的「床戰」，郭柏妍坦言首次與女生打鬥，雙方更決戰了一個晚上，最大突破則是飾演「綠茶婊」，某些場口更要向人破口大罵，郭柏妍坦言有難度，皆因平時很少與人吵架，更笑言拍劇期間為投入角色辛苦了胞弟：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得我同細佬感情反而突飛猛進咗。」