【是日通勝】

農曆十一月初六

癸卯年 甲子月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：動土、開渠、 嫁娶

忌：出行、交易、伐木

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：8、14、30

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

金牛座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

雙子座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

巨蟹座：工作有發揮空間，可做出超乎想像的佳績。

獅子座：心態正面，又有好運氣，愛情事業兩得意。

處女座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

天秤座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

天蠍座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

人馬座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

山羊座：事業運強，在職場上佔得先機，毋懼競爭。

水瓶座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

雙魚座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 有意外

鼠：人緣好，遇上困難也不愁沒人助解圍。

牛：生活不如意，內心壓抑，做事易出錯。

虎：相信自己能力，可於事業上大放異彩。

兔：福星高照，事業發展呈突飛猛進之勢！

龍：是日沖煞易有意外，要遠離危險地方。

蛇：偏財旺，出外購物容易買到超值貨品。

馬：受貴人提點，出現收入增加的好時機。

羊：行事忌執着，建議用心聆聽別人意見。

猴：工作得心應手，保持專注，易獲佳績。

雞：運勢一般，有破財風險，投資忌草率。

狗：近朱者赤，不妨多親近心態樂觀的人。

豬：單身者多參與社交活動，可催旺桃花。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

冬大過年

順其自然是一份心情，知足常樂是一種境界。

12月22日又到每年的冬至（又稱冬節），所謂「冬大過年」，即冬節是一個重要日子，比過農曆新年更重要！中國人講兆頭（意頭），那天之所以要吃湯圓，取其團圓、圓滿之意，代表一家人可以整整齊齊吃一頓家鄉美食。

世上沒有後悔的藥，與其陷入追悔莫及的境地，不如從當下開始學會自律，不要讓生活為難你。我們留意到坊間某些人有名有利，但天天不忘為自己宣傳刷存在感，又能心願達成嗎？只換來孤獨人生，因害怕別人勝過自己。沒有人的生活能一帆風順，但你可以選擇笑對風雨。

一生都是命，半點不由人，爸媽生下我們的一刻，一生早已注定，即所謂命裏有時終須有，命裏無時莫强求，就算是甚麼大師，可以挑戰及改寫這天意嗎？除非你自覺是神仙吧！勇敢選擇並承擔可能帶來的結果，這便是最好的結局，讓自己保持頭腦清醒，凡事多作分析，不要盲目追隨，在困境中積極向上，樂觀面對，才能擁抱更美好的人生，當時來自然運到。