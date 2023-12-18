星玄｜姜濤勁畀面做林海峰嘉賓　原來想爭獎？

今日係12月18日農曆十一月初六，是日最旺生肖係兔，福星高照，事業發展呈突飛猛進之勢。人氣王姜濤就係屬兔，今年佢用咗唔少時間去拍電影同做電影宣傳，似乎有意歌影兩線發展，如果真係嘅話，姜濤作為影壇新血，相信到時會有，好多影壇前輩去幫佢，到時事業必定突飛猛進啦。

早在本月初，姜濤嘅個人社交網除了工作需要嘅帖文外，就再無任何更新，閉關為MIRROR個唱做準備，但15日佢竟出關，現身電台DJ林海峰（Jan）嘅演唱會，當中有一環節，林海峰預演叱咤表演介紹入選「我最喜愛男歌手最後5強」，壓軸介紹姜濤，並成功邀請對方上台，但姜濤更一臉尷尬及沒耳機裝備下完成演唱《蒙著嘴說愛你》。外界有傳姜濤有意爭奪「我最喜愛的男歌手」獎，並考慮到Jan於主辦叱咤頒獎禮嘅電台中地位超然，尤其希望Jan能「開口中」，因Jan曾在其個唱上揚言：「我應承大家，我會努力頒獎畀佢。我作為前輩，會繼續努力孝敬後輩。」

至於今日幸運星係金牛座，身心處於極佳狀態，可望度過美好嘅一日。「金牛女」陳星妤今年有唔同嘅演出機會，令佢係《萬千星輝頒獎典禮2023》嘅提名名單入面，唔單止有份角逐「飛躍進步女藝員」，仲憑《一舞傾城》有份角逐「最佳女配角」。

而早前喺劇集《香港人在北京》，同洪永城大玩忘年戀，曾因為出席活動而被封為「魔音2.0」。有指佢跟吳業坤學唱歌，仲係自己嘅社交平台上載一段自拍翻唱嘅影片，網民亦大讚佢唱得好聽。陳星妤你依家身心處於極佳狀態，不如練多啲歌，到時再喺台上唱畀大家聽啦。