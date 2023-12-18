楊冪着39磅低胸裙大殺四方　盡騷渾圓美胸

內地人氣花旦楊冪，有着盛世美顏及凹凸有致好身材嘅佢，出道逾30年人氣仍然高踞不下，同時更因每次有份出演嘅作品都創下高收視率，而被封為「流量女王」。

而近日，內地社交網就瘋傳一則「楊冪和30斤裙子度過一天」嘅影片，只見出席活動前就已經換上黑灰兩截色禮服裙嘅楊冪，雖然整體望落高貴大方兼女王氣場全開，不過面對重達約39磅嘅長裙，就算係女強人楊冪都差啲攰到暈低，片中楊冪剩係着完條裙就已經攰到雙目無神外，沿路仲攰到2度面壁休息，並頻頻感慨：「真沉吶，這個裙子，這裙子太重了，好沉吶！」、「紅氈還沒有走，已經走了800里路。」期間楊冪雖然不時靠深呼吸調節體力，不過似乎就冇餘力喺表情管理方面，幾乎全程都已經攰到呆滯晒。

不過，作為專業女演員嘅佢，即使有幾攰幾辛苦都好，當踏上紅氈一刻起，面對鏡頭嘅楊冪，亦隨即展現出女王風範，而楊冪嘅完美表現，亦瞬間喺內地社交網掀起熱話之餘，唔少粉絲都留言激讚：「雖然裙子有點點沉，但是太美啦！」、「30斤的裙子也不影響楊冪在紅氈大殺四方！」、「這麼累，晚上還表現那麼好，姐姐不愧是姐姐！」