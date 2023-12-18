廣咩｜王君馨只懂「琴琴青」？吳家樂最知「慶合合」

人若一時衝動，便很易做錯事，尤其「慶合合」時，更忌「琴琴青」。不知道今集兩位挑戰嘉賓，王君馨（Grace）和吳家樂，又是否了解這兩個字詞。

問：以下哪個字詞是「琴琴青」的正字 ？

A. 擒擒青

B. 蚶蚶青

C. 捦捦青

王君馨：「A是擒擒青，B是蟲蟲青，C是甚麼金金？那個字我也不懂……我選擒擒青，因為我只懂讀A。」Grace很明智，選擇最有把握的，果然猜中了，恭喜妳王君馨！

至於吳家樂，我們就問他「㷫烚烚」是哪個廣東話口語的正字，他也毫不含糊地答：「㷫字讀『慶』，答案是慶合合。」果然厲害，兩位都是一猜即中。這兩個如此傳神的字詞，如若放一起用，會有甚麼效果呢？就待我們的星級主持黃宇詩，給大家詳細講解。

黃宇詩：「慶合合正字，其實這樣寫『㷫烚烚』。至於擒擒青正字，就是這樣寫『擒擒青』。在日常生活中，㷫烚烚除可形容溫度，同樣也可形容一個人的情緒狀態，例如話你忘記了女朋友的生日，令她㷫烚烚。」

其實早在北宋《集韵》中就有「㷫，火乾出也。」及「烚，火貌。」這樣的形容，當中有乾柴烈火、燒着了的意思。另外在明朝《正字通》中也有提及「擒，急持也。」擒本就有急的意思。

黃宇詩還補充：「擒青原意，亦來自醒獅獅子急於採青的動作，後來『擒青』就被引伸去形容一個人很急、很鹵莽地做事。」其實熱戀中的男女，情到濃時也會㷫烚烚，也很易擒擒青做想做的事，不過急還急，記得要做足安全措施，別隨便搞出人命啊。