2023年日韓十大娛樂新聞回顧︱宋仲基再婚兼做爸爸　三上悠亞結束AV生涯

【廣末涼子偷食廚神離婚】

42歲日本女星廣末涼子，今年6月爆出背丈夫Candle JUNE與已婚廚神鳥羽周作出軌，更流出露骨情書，其代言廣告及作品即時叫停，並宣布無限期停工，重挫多年演藝事業。她又被揭曾與男神佐藤健及舞台劇演員曹成河多次出軌，最終導致12年婚姻玩完。

【尊尼事務所性侵風波】

2019年離世的日本尊尼事務所創辦人Johnny喜多川，被揭發生前曾性侵旗下未成年練習生，40多年來受害者逾數百人，事件引起全球關注，旗下藝人廣告更被叫停。尊尼事務所宣布結業，61年輝煌偶像帝國落幕，並改名「SMILE-UP.」專注賠償工作，旗下一哥木村拓哉亦因力撐喜多川而受到狠批，人氣急跌。

【市川猿之助協助雙親自殺罪成】

曾演神劇《半澤直樹2》的47歲日本歌舞伎演員市川猿之助，今年5月因不勘醜聞壓力，相約父母在家輕生。最終其7旬父母雙亡，自殺不遂的他「自殺幫助罪」罪成，被判入獄3年，緩刑5年。

【三上悠亞結束AV生涯從良】

曾陪伴無數亞洲男士度過寂寞夜晚的日本AV天后三上悠亞，今年3月忽然投下震撼彈，宣布在8月30歲生日正式從良，結束長達8年皮肉生涯，引來亞洲男士一片哀號。而她從良後繼續貫徹慾女本性，被揭一夜激戰兩男，連嗒千賀健永與長尾謙杜兩名人氣偶像。

【樂壇巨星殞落】

日本樂壇過去一年痛失多位資深音樂人，炮製《戰場上的快樂聖誕》及《末代皇帝溥儀》等電影配樂的日本音樂教授坂本龍一，與其樂隊Yellow Magic Orchestra（YMO）隊友高橋幸宏，今年初不敵癌魔相繼離世。老牌男歌手谷村新司、傳奇搖滾樂隊BUCK-TICK主音櫻井敦司、《壯志驕陽》原唱歌手KAN等亦於今年不幸離世。

【ASTRO文彬離世】

韓國男團ASTRO成員文彬今年4月19日驚爆陳屍首爾江南區的寓所內，終年25歲，警方推斷他是自殺身亡，震驚隊友與粉絲。

【劉亞仁涉毒】

韓國影帝劉亞仁今年2月驚爆涉濫用麻醉劑異丙酚，之後再被驗出曾吸食大麻、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮、以及俗稱藍精靈的咪達唑侖等8種藥物及毒品。而韓片《上流寄生族》的男星李善均與歌手G-Dragon（GD）之後亦爆出涉嫌吸毒受查，但雙方驗毒結果均呈陰性，其中GD因為沒有被發現任何曾吸毒的證據，調查機關已決定以「沒有嫌疑」為由不起訴他。

【宋仲基再婚得子】

韓國男神宋仲基與神劇《太陽的後裔》女星宋慧喬離婚3年半後，今年1月30日突然宣布與英國女星Katy Louise Saunders再婚，其妻於6月14日一索得男，2人首度升呢父母。

【BLACK PINK與YG事務所續約】

出道7年的韓國人氣女團BLACK PINK與YG事務所的合約於今年8月結束，但一直未有她們與YG續約的消息，YG事務所於12月6日終於宣布與全員續約的好消息：「我們和BLACK PINK經過慎重的討論，以深厚的信任為基礎，簽訂關於組合活動的專屬合約。」YG今後會全力支援BLACK PINK發行新專輯，以及進行超大型的世界巡迴演出。續約的消息公開後，YG的股價上升29%，而子公司YG PLUS的股價亦上升23.33%。

【BTS臨當兵前分開發展各自精彩】

韓國天團防彈少年團（BTS）去年年底開始陸續當兵，成員在入伍前以個人身份發展，Jimin、SUGA、V及Jungkook今年先後攜個人專輯攻樂壇，其中Jungkook於11月3日推出的個人專輯《GOLDEN》在發行3小時已大賣100萬張，更在5小時後突破200萬大關，首日的累積銷量達214萬7,389張，成為出碟首日賣碟最多的韓國歌手。