李彩華Hot爆雪山　零下10度影性感寫真

藝人李彩華（Rain）剛於上個月舉行40歲生日派對，熱愛滑雪的地，近日已經飛到日本滑雪，她連日來在社交平台分享雪地靚相，吸引不少網民派Like及送心心。日前，Rain特別在雪山拍攝了一輯噴血寫真，令人看到熱血沸騰。

Rain數日前與友人飛到日本北海道，為滑雪做足準備，她14日在社交平台分享一張單人雪地相，留言：「今年的雪下得挺大的喲，昨天到了雪場上山之後，忽然好大風，又下了大雪，按照我的風格，就是立馬停下來，哈哈哈，拍了今年第一張與雪的美照。」昨日（16日），Rain上載冰天雪地下，到咖啡店歎雪糕，她寫道：「雪地上吃冰淇淋感覺就是不一樣。滑了好幾天的雪，今天終於休息一下，去了一家很舒服的咖啡店喝杯熱咖啡，吃個冰淇淋，又是開心的一天。」

面對雪山上靚景，Rain亦忍不住要留倩影，她特別在雪山上拍攝了一輯性感寫真，豐滿上圍睇到網民嘩嘩聲！Rain接受東網訪問時，表示拍攝當日採取速戰速決策略，「嗰日天氣得零下10度，我著住嗰件其實係連體泳衣，當日天氣真係凍嘅，所以度晒位同角度先除衫影嘅，不過我為咗影靚相好變態，嗰刻完全唔覺得凍，但拍戲嘅話就會覺得好凍，哈哈！」