做幕後唔一定窮　JNYBeatz升呢做老闆

身兼多職的環球歌手JNYBeatz，除了擔任監製、作曲人及編曲人外，多添音樂總監身份，日前全港首間 Beatmaking 音樂學校開幕，圈中好友方皓玟、姚焯菲、吳保錡、陳葦璇、應智越、陳慧敏、陳明憙、AP潘宇謙等到場送上祝福。

方皓玟指JNYBeatz是作育英才的教父，指其學校雲集最強的幕後音樂人：「全部都係好勁嘅歌手同製作人，幕後嘅老闆、音樂人，全部都嚟呢到支持JNY，所以大家都要嚟學下點樣做production、入行、做音樂。」

姚焯菲則指自己學做beat時候，會上不少困難，多得JNY的教導自感獲益良多。保錡則稱和JNY相識微時，感恩大家的音樂事業愈來愈好，忍不住大叫一聲：「做音樂，正! 仲堅持到！」

JNYBeatz非常感謝歌手朋友捧場，指音樂學校籌備經年，曾經想放棄，多得老婆一直支持同鼓勵我，令他堅持到最後：「其實呢件事我由10年前開始整Beat嘅時候已經想係香港到做，當時發覺香港Beat Makers實在太少啦，好想係香港推動呢個文化。到幾年前開始收學生教，我發現原來有好多人都唔太認識幕後製作人嘅工作同埋製作過程。感恩可以係樂壇到製作唔同嘅歌曲俾大家聽，所以自己有小小能力，都希望可以為香港培訓更加多有心同有talent嘅音樂人，創造一個橋樑畀大家去發展夢想，用音樂去成為自己嘅工作。」