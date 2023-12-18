轉季貼士　如何去除衣服上的異味？

一到冬季，大家都紛紛穿上厚身的衣服防寒，但面臨一個問題，就是在餐廳吃完飯後，不單止自己吃飽，就連衣服也吸飽一股濃濃的異味，而且味道好像將整個人籠罩其中，更會持續一段時間，相當難受。不少人可能會想以香水掩蓋，但反而令到氣味交雜，更加刺鼻。不如，試下以下去除衣物異味的正確方法。

首先，冬天室內的空氣流動性差，餐廳的油煙味和飯菜味道無法及時消散，反而在空氣中瀰漫，容易被衣服上的纖維所吸附。而且，冬季衣服的材質多為棉、羽絨、羊毛等，這些材質的纖維結構更為複雜，因此更容易吸附油煙中的小分子，形成異味。加上，冬天衣服較為大件，基礎面積更大也容易沾染更多的味道。而且，冬天換洗外套的頻率低，就導致味道更加難以去除。

方法1：水蒸氣除臭

如果家中有蒸氣式電熨斗或是掛燙機，可以直接掛燙去除衣服臭味，利用蒸氣高溫及水氣，能將吸附在衣物上的臭味帶走得同時，也可以將附着的髒污溶解。如果覺得麻煩，或是該件衣服材質不能熨燙，可以將有異味的衣服掛在有水蒸氣的地方，比如剛洗過澡的浴室，利用洗澡產生的蒸氣消除異味，同時可以減輕衣服的褶皺，一舉兩得。

方法2：除臭噴霧

如果想要即時去除衣物的異味，最簡單快速的方法就是使用除臭噴霧，除臭噴霧通常含有氧化劑、還原劑或其他化學物質，當這些化學物質接觸到異味分子時，會產生化學反應，將異味分子轉化為無害物質，從而達到除臭的效果。而物理吸附型的除臭噴霧則利用了吸附劑的特性，吸附異味分子，使其附著在表面上降低臭味濃度，從而達到除臭的效果。日常生活中隨處可見的咖啡渣、木炭、沸石球就是物理除臭的原料。

方法3：自製天然除臭

當然，也能自製天然的除臭噴霧，例如檸檬酸能使蛋白質變異和殺死細菌。在350毫升的水裏擠半顆檸檬汁，放進放入噴霧瓶中搖勻就好，然後噴灑在有異味的衣服上即可，立刻獲得清新檸檬香味的衣服，而這個方法既簡單又環保。如果想要攜帶出門，可以使用更小的噴霧瓶，常溫狀態下最多能夠存放3天。

方法4：風筒除味

外出吃完飯回到家后，可將外套晾挂在通風位置，待一晚後，味道也隨着空氣的流動被帶走。不過冬天風大且溫度低，不想凍到，就可以采用風筒+膠帶除味法。將有異味的衣服放入膠袋中，然後在膠袋後方剪一個小開口，將風筒風嘴塞進袋子中并向內吹，異味就會從後方的小開口迅速被帶走。

相1：冬天燒烤或者打邊爐，衣服容易吸附上油煙和飯味，令人籠罩在一股異味下。

相2：冬季衣服材質的纖維結構更為複雜，因此更容易吸附油煙中的小分子，形成異味。

相3：可通過熨燙衣服時的水蒸氣去除異味。

相4：也可將衣服挂在剛洗過澡的浴室，利用洗澡產生的蒸氣消除異味，同時可以減輕衣服的褶皺，一舉兩得。

相5：在350毫升的水裏擠半顆檸檬汁，放進放入噴霧瓶中搖勻就好，然後噴灑在有異味的衣服上即可除味。

相6：利用風筒可加速空氣流動，並將異味帶走。