洪卓立做婚禮嘉賓唱《彌敦道》尷尬　自爆唔諗要BB

歌手洪卓立（Ken）昨日（16日）為婚紗展擔任表演嘉賓，惟當他上台獻不久便停了下來，原來Ken發現大會未有將本身音樂中的人聲靜音，令到出現疊聲情況，他更笑謂：「依家咁樣（咪嘴）唔得㗎，我仲想撈耐啲。」即引來現場觀眾爆出大笑，有觀眾大呼：「放心啦，你仲有排撈！」Ken亦表示冇音樂要他清唱也沒問題，不想咪嘴扮唱，他又提起曾為一對新人擔任表演嘉賓，新娘子卻點選了他的《彌敦道》：「新娘仲好開心，拎住電話一直對住我拍片。」他笑指歌詞中有一句「分手兩字情絕不留」，雖然新娘子仍聽得如癡如醉，不過他就發現台下有很多奇異目光，令他十分尷尬地繼續唱下去。他在台上亦被司儀問到擇偶條件，Ken表示感覺行先及最好不吸煙。

Ken受訪時表示家人中沒有吸煙者，加上身為歌手保護肺部是非常重要，故希望另一半也不要吸煙，被問到上月才宣布與拍拖不足2年的劉沛蘅分手，出席婚紗展會否有點觸景傷情？他説：「又唔會，他朝有日我都有機會行呢啲展覽嘅。（你係會結婚嘅人？）我會結婚嘅，但仔就未必生喇，因為我阿哥結咗婚生咗仔，我唔使擔心傳宗接代嘅問題。」他笑指與小朋友玩是很開心，但要湊就是很大學問。