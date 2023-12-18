女神被私化有！有村架純暗撻小鮮肉偶像3年

女神驚傳被私化有！被無數男士視為女神的30歲日本玉女掌門人有村架純，被爆秘戀人氣偶像組合King & Prince的24歲成員高橋海人長達3年。2人於2020年曾合演劇集《姐姐的戀人》扮演姐弟，想不到戲外亦大搞「姊弟戀」。

上月4日，高橋出席King & Prince的出道5周年活動後，被斷正急急腳返家，回到跟有村所住的同一幢的大廈內。據2人於3年前合演《姐》劇後才撻着，身為主角的有村，拍畢該劇後向每位拍檔送上親筆信表達謝意，貼心舉動打動高橋的心。高橋愛撒嬌的性格，亦令有村放下戒心。雙方交換聯絡方式後，發展成戀人關係。由於工作忙碌，2人為爭取時間見面，去年冬天，高橋索性搬到有村所住的大廈不同單位，過着「同居」生活。雙方事務所回應時沒有否認，間接對戀情大開綠燈。

向來異性緣勁的有村，走紅前曾與組合Hey!Say!JUMP前成員岡本圭人流出親蜜照，又曾與合演電影《浪客劍心 最終章》的男星佐藤健爆緋聞。前年，她忽然傳出與相撲手新小結‧明生好事近，事務所即嬲爆否認，最近又傳被合演古裝劇《怎麽辧家康》的組合嵐成員松本潤狂追，但原來她早已情傾松本的同門師弟高橋海人。而高橋於5年前King & Prince出道不久，即被爆與女團AKB48的舊將大和田南那半同居。