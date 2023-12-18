胡歌工作室遭批評「唔做嘢」　引出本人霸氣護短

內地人氣男星胡歌憑《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品爆紅，可惜隨着人氣急升嘅佢，近年嘅影視作品產量卻驟減外，年初更公開同前執行經理人黃曦寧結婚，並誕下一女，雖然震驚各界，不過向來廣結善緣嘅佢，仍然獲得唔少祝福。

向來以溫柔斯文暖男形象示人嘅佢，似乎隨着升呢做爸爸後，性格亦有所轉變，如今年8月底喺社交網失控發文，晒出頹爆風格嘅「大叔自拍照」及情緒性發言，引嚟外界好奇佢發生咩事，而事後胡歌亦解釋道因為媽咪癌逝，需要發洩負面情緒，令唔少粉絲戥感到心痛之餘，都紛紛表示可以見到胡歌真情性一面，感到開心。

自此之後，胡歌亦變得更樂意透過社交網同粉絲互動，而日前就有粉絲喺社交網Po文質疑胡歌嘅工作室係咪仲有運作，明明胡歌有份出席活動，但係其工作室卻從未Po出相關照片或花絮，未料粉絲嘅隨口一問，竟然引出胡歌本人回應：「是我不想拍，請不要罵人。」令粉絲尷尬澄清：「沒罵人。」外，亦熱情補充道：「多進組拍戲，就不催了！」而胡歌愛錫工作人員嘅舉動，亦引嚟其他粉絲激讚：「如果我是打工人有這種老闆我很開心，不會讓我背鍋。」、「以前胡歌就會維護員工，有夠暖。」、「大部分偶像明星都不會公開反駁粉絲，怕傷人又傷己，但胡歌已經這樣好多次，我是員工會很感動。」