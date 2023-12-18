孖蘇有朋再次合體　林心如被嘲戀愛腦送鴨贈興

台灣藝人蘇有朋在內地真人騷《披荊斬棘》中摘下好成績，他打鐵趁熱，近日在深圳舉辦「在多重宇宙中遇見你演唱會」，並邀得曾昔日的電視好拍檔林心如當嘉賓，令樂迷大感驚喜，現場播出他們合演的劇集經典劇《還珠格格》及《情深深雨濛濛》的片段，蘇有朋介紹對方出場時大叫：「讓我們掌聲歡迎，紫薇格格林心如！」兩人一齊合唱《還珠格格》的片尾曲《雨蝶》。

期間兩人戲癮大發，重演《情深深雨濛濛》的經典對白，林心如表示：「你為甚麼不能化小愛為大愛，你明知道我愛書桓，為甚麼不能成全我們？」，蘇有朋卻未有按照劇本說：「你這個戀愛腦，你跟紫薇一樣都是戀愛腦，憑甚麼我的愛是小愛，書桓的愛就是大愛呢？」而劇中，男方曾送女方鴨子，在演唱會上，林心如送上超大的吹氣鴨子公仔給他，笑言祝：「演唱會場場爆滿鴨」，蘇有朋問她：「是那隻鴨子嗎？這麼多年養這麼大了？」林心如非常配合說：「我養了20幾年。」全場爆笑！

演唱會後，林心如也有在社交網發文表達感想謂：「非常開心能夠成為大頭哥哥首場巡迴演唱會的嘉賓，很難得以音樂的形式合體和大家見面，好美好的夜晚～好美好的回憶～當主題曲一響起滿滿的回憶湧上心頭，正在候場的我也忍不住放聲大合唱，我們的青春歲月，我們的青葱模樣，我們的年少輕狂，一幕幕，一幕幕，感謝我的生命中有你這個好哥哥好朋友好搭檔，祝福你的未來不再需要披荊斬棘乘風破浪，怎麼開心怎麼來吧」