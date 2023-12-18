林海峰自爆同彭羚床事　軟硬合體全場High爆

DJ林海峰（Jan）假亞洲博覽館舉行一連3場《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》，昨晚（17日）舉行尾場，太太彭羚及女兒亦有到場支持。Talk Show逢開必爆的他，處男個唱同樣座無虛席，而經過2晚演出的他，聲音明顯變得沙啞，但全晚依然落力演出，又笑指在亞博開騷是與麥當娜、Lady Gaga、姜濤及Anson Lo齊名。除了演繹自己的作品外，亦少不免大放笑彈與觀眾互動一番，他分享與太太間的日常甚至大爆房事，表示太太問他為何要「Farewell」，笑指太太或擔心若他退休自己或要復出養家。當跳唱一輪後，滿頭大汗的他又指自己「下面唔精神」，經朋友介紹下到診所做身體檢查，他笑謂：「檢查結果係下半身同下半生嘅持久力幾堅挺。」隨後他又稱婚姻中曾亮起紅燈，全因自己的鼻鼾導致太太難以入睡：「呢盞紅燈係有聲嘅，希望有日我走嘅時候可以安靜咁走。」

演唱會去到尾聲，他一口氣唱完由《的士夠格》、《亂世兒女》及《好狗》等組成的快歌Medley後隨即謝幕，並由升降台離開舞台，現場觀眾即大叫Encore，沒多久特別嘉賓「軟天師」葛民輝便緩緩升上舞台，現場即爆出瘋狂歡呼，他唱出《Never Gonna Give You Up》一段歌詞後，又隨即降回台下，非常玩嘢！隨後會合「硬天師」林海峰再次升上舞台，結果「軟硬」不斷邊升邊降，每次以不同語言包括廣東話、國語及日語唱出該段歌曲，期間螢幕亦分別打出「不要安哥 送官追究」、「嚴禁安哥 最後警告」，最後更顯示「軟硬世界巡迴演唱會香港站，2024年只演一場」，引來全場哄動！葛民輝笑謂：「台上一分鐘台下十年功，啱啱Encore咗4次，唱咗3分半鐘已經超額完成。」他表示今日是林海峰演唱會，沒有預備其他歌，之後軟硬便分別以清唱版、結他版、Jazz版、粵劇版及Rock版唱出《廣播道Fans殺人事件》的其中一段，當唱完Rock版後葛民輝即笑謂：「再爆啲我入醫院！」隨即音樂響起，軟硬天師最後以原版《廣播道Fans殺人事件》為演唱會劃上完美句號。

林海峰騷後受訪，表示或因細菌感染令喉嚨不適：「今晚嘅表現雖然比之前兩晚好，不過聲線係最差嘅一晚。」他表示沒時間休息，因明早還需要回電台開工，笑言會「到一到」以表誠意。談到他於在台上提及與太太的房事，他坦言沒有尷尬：「我每次開騷，太太每場都會嚟睇，不過我覺得個女會笑我跳舞。（係咪唔畀太太復出？）太太有好多嘢忙㗎。」提到太太早前喪父，他表示太太現時心情OK，指岳母現時在香港，今晚也有到場睇騷。

問到軟硬是否打算2024年合體開騷？他表示最關鍵是要有場地，若有的話才再計劃。提到姜濤在首場擔任嘉賓，他說：「你真係問番佢，我約佢1月1號，佢到真係好難得，今日Edan、Ian都有嚟，可能因為我上一次有去佢哋嗰度，禮尚往來，所以佢哋又到一到，當然我絕對唔係玩佢（姜濤），只係希望大家睇得開心，佢當日唱得好好。」談到有網民指他給了姜濤唱Live平反的機會，他認為那是對方的事，自己沒什麼可幫忙：「所有事情都要靠佢自己，佢自己證明咗啦，恭喜佢。（真係臨時拉姜濤上台？）你睇得出應該係。（我哋睇唔通。）好多台上台下都有啲半真半假，呢啲嘢好有趣，喺中間界線裏面，甚至歌迷投入嘅感情都係，真假係一個界線，我哋喺個界線裏面遊走。」

他表示陳奕迅和容祖兒也很窩心，傳訊息給他關心他的聲音情況：「容祖兒話未爛過聲唔算開過演唱會！（祖兒坐姜濤隔離唔請佢上台？）有時燈光問題我喺後台先見到祖兒。（一早預咗葛民輝做尾場嘉賓？）Of course！緊係畀最好嘅佢，對上一次合體就係草蜢軟硬嗰陣，頭先蘇志威見到我哋表現好好話可以諗諗開Part2。」另對於有傳他因演唱會門票銷情不似預期，故急召姜濤救亡，靠「姜糖」幫忙銷情？他說：「啲飛係未賣晒啫。（話你幫佢爭奬？）冇冇冇冇，我只係約佢，冇話頒畀佢，我約好多人去，每年都係約好多人1月1號。」