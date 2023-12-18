節慶下午茶　優雅有氣氛

誰說賀佳節，只得午餐或晚餐選擇？於兩個時段之間的下午茶，近年也是餐廳的必爭之地。臨近不同節日，各式各樣的下午茶主題美品和配搭，精緻的鹹甜美點應有盡有，無論和閨密又或情侶品嘗都得，食前記得打卡作留念呢！

粉紅慶典

每位女士潛意識都有顆粉色少女心，灣仔素食餐廳JAJA以粉紅聖誕樂園作主題，為餐廳打造出一片粉色的冬日美景，每個角落都係打卡位。即日至2024年2月29日推出粉紅慶典下午茶。鹹點方面有黑松露雞蛋沙律牛角包、炸蘑菇芝士球、提生糙米壽司及意大利番茄羅勒芝士撻等，甜點有榛子忌廉紅菜頭格仔窩夫筒、士多啤梨杏仁酥、士多啤梨啫喱芝士撻、士多啤梨忌廉蘋果金寶撻及朱古力士多啤梨等，粉色系列夠可愛。12月24日至25日則有 Merry Pink-Mas夢幻冬日盛宴，包括聖誕花環沙律、法式洋葱湯配瑞士奶酪多士，主菜有威靈頓素牛柳或聖誕手杖薄餅，甜品有聖誕鹿朱古力慕絲及禮物紅桑子朱古力蛋糕，素食都可以令人好滿意。

冬日美食

滿滿氣氛的節日，配冬日美食感覺剛好，尖沙咀Artisan Lounge於即日至2024年1月17日推出奇妙聖誕下午茶，內有火雞小薄餅、帝皇蟹肉米卷、無花果鵝肝凍、杏脯布里奶酪、杧果鈴鐺、士多啤梨撻、聖誕栗子泡芙、小胡桃批、扭紋海鹽朱古力小蛋糕、節日森林朱古力雪紡蛋糕搭配車厘子果凍和棉花糖忌廉等冬日氣息的鹹甜美食，令人滿足。此外，餐廳亦預備了Wonder of Festive 嘗味六道菜套餐和2款聖誕禮籃，讓大家充感感受節日氣息。

寒冬暖意

冬日吃點熱食，暖胃暖身，香港四季酒店Gallery於12月周末、12月23至26日、30至31日、2024年1月1日推出節慶下午茶，除有茶和手工咖啡配節日美點，餐廳亦特別熱紅酒站。The Lounge於1月周末、25-26日及31日、2024年1月1日供應節慶下午茶，菜式有濃煙熏三文魚、鴨肝慕絲、波士頓龍蝦配南瓜牛油軟包卷、柑橘朱古力、聖誕香料野莓法式蛋白杏仁餅、聖誕樹軒蛋糕和迷你薑餅人，亦設有即場烹煮的紅桑子酒煮冬令水果及雜莓‧香橙薄片，鮮甜又有果香。

法式美點

法國甜品緻美味，糕點品牌DALLOYAU和飾物品牌Les Néréides合作，於即日至12月31日推出 限定聖誕下午茶，茶點融入飾物的最新聖誕系列設計，當中包括冬季紅桑子士多啤梨慕絲蛋糕、軟心黑朱古力果仁脆餅、薄荷朱古力聖誕樹幹蛋糕和栗子歌劇院蛋糕等，惠顧下午茶的客人更可獲限定款手鍊及現金券，數量有限，送完即止。另外，餅店亦準備了薑餅人、薑餅屋、法式馬卡龍塔、冬季黑森林蛋糕和薄荷朱古力歌劇院蛋糕，同樣甜美。

法澳滋味

法國和澳洲的美食各有特色，與其要傷腦筋選擇，Why not Both？飲食集團Woolly Pig Hong Kong旗下的餐廳分別推出應節下午茶，法式餐館District 8於12月逢星期四至日供應節慶法式下午茶餐，內有迷你和牛漢堡、南瓜千層酥、蘑菇撻和大蝦卷等鹹點，甜點有紅莓馬卡龍、馬斯卡彭芝士栗子麻糬、法式檸檬撻和提拉米蘇批等。餐廳還供應慶月法國午市餐單。尖沙咀澳洲餐廳Hue Dining於12月逢星期六、日及公眾假期推出節慶月澳式下午茶，盡嘗椰子糖霜車厘子冬甩、帝皇蟹柑橘軟芝士撻、核桃忌廉果仁榛子千層酥、漬鯖魚酸種多士，以及聖誕限定的朱古力榛子忌廉樹頭蛋糕卷、馬卡龍塔配蛋酒忌廉和金桔蜜餞撻等。12月逢星期一至五則有節慶月嘗味餐單及午市套餐，讓各位一嘗兩地滋味。

經典奢華

每一件下午茶小點，味道和造型都可以好講究。The Tiffany Blue Box Café於12月期間推出節日限定下午茶，頂層放置了士多啤梨芭菲、斑蘭椰子慕絲蛋糕、蛋白檸檬撻和鳥巢朱古力蛋，中間有椒麻鮑魚撻、鵝肝帕爾馬火腿泡芙、魚子醬香葱吞拿魚他他薄脆和龍蝦三文魚籽沙律，最底層為自家製作的包點。客人可邊享用小點，邊配Riesling氣泡白葡萄酒或指定飲品。同時間，餐廳於12月22日至26日、31日及2024年1月1日提供節日限定特別菜單，讓客人享用。

可愛貓咪

本地有不少貓奴，對住主子可以玩足一日。香港喜來登酒店和本地創作藝術家LeonLollipop合作推出托腮貓Gloomie節日下午茶，12月至2024年1月1日就有聖誕佳節版，港式美點有菠蘿叉燒包、炸蝦春卷和沙嗲牛肉包等，甜點有士多啤梨夏洛特、黑森林泡芙、Gloomie開心果馬卡龍和栗子蒙布朗等，惠顧下午茶的客人，可獲托腮貓化妝袋乙份，先到先得，送完即止。