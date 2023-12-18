何依婷峇里大婚　戴住后冠做人妻

無綫小花何依婷日前於峇里結婚，今日終於正式公布婚照，又冧爆指：「A day to remember！餘生請多多請教！謝謝大家的祝福。亦感謝所有抽空出席的親朋戚友，來到這個海島見證我們嘅愛情，為我們的婚禮留下了美好的回憶。」相中見何依婷貫徹始終，繼續戴住后冠，她身穿Deep V開胸喱士婚紗，站在花海前被老公從後環抱輕吻面頰，非常甜蜜。去到晚宴時間，現場放有煙花，一眾賓客又手持滴滴金，畫面唯美浪漫。

何依婷剛剛接受東網獨家訪問時坦言現時正於峇里與一班兄弟姊妹們出海玩，她坦言上周六（16日）婚宴後，繼續有搞After Party，當晚大家都玩得飲得相當盡興，故之後都需要休息，直至今日才開始在當地遊玩，開心一番。問到當晚老公有否喝醉時，依婷笑謂：「有呀！佢醉咗，所以我唔可以醉，因為要照顧佢。（咪咁洞唔到房？）哈哈！留番少少空間畀我哋啦！」

再問她今日為何要搞團體活動，不搞「二人活動」時，她謂：「因為我哋好多朋友同高中、大學朋友都有飛過嚟，所以大家都一齊玩。（咁幾時造人？）呢排有啲忙，都唔急嘅。（老公都唔急？）佢都唔急，得閒先啦！」依婷又指婚禮當晚自己跟老公都感動落淚，「都好感動，當大家講誓詞同感謝詞時都忍唔住，一路講一路喊，因為大家都經歷咗好多嘢，本來婚禮之前一直都好緊張，但整個婚禮過程都好開心。」她又指因為籌備婚禮，瘦了很多磅，朋友見到她都指她瘦了很多，依婷謂：「其實婚禮前幾日我真係好忙，忙到冇時間食飯，而家我就可以瘋狂食嘢，食串燒、印尼炒飯炒麵。」