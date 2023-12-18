中年2︱顏米羔Rock爆唱《淑女》獲MVP

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》愈戰愈激烈，於最新一輪激戰中，大熱顏米羔破紀錄獲得94分兼獲得MVP，王學琳及曾蜜詩被淘汰。

以全黑造型上陣的米羔化身Rock友，女歌男唱梅艷芳的經典金曲《淑女》，他更還原出梅姐歌中的招牌笑聲，其激情演出帶動全場氣氛，發揮無懈可擊，最終打破了大魔王安雅希93分的紀錄獲得94分，周國豐表示：「你揀歌都幾喪，一位男士唱《淑女》，黐咗線咁！」伍仲衡再次罕有地給18分：「你可以吸古淖文少少邪氣，攞少少就夠。」張佳添就說：「你之前畀我哋知道你係一個唱得嘅人，今日你係話到畀我哋聽，你係屬於舞台，你係一個Artiste，同埋原來你嘅Vocal唱快歌都係靚。」米羔憑住優異演出獲得MVP，負責選出MVP的伍仲衡笑言：「頭先一直覺得有碗河粉（指劉可）幾好食，但食食吓有碗米粉（指顏米羔）嚟咗，之後再嗒真啲，講好聲同驚喜，梗係米粉啦！」

今集另一感人故事，乃曾獲2000年全球華人新秀歌唱大賽（香港區選拔賽）金咪獎的梁浩賢，他訴說自己崎嶇不平的音樂路，透露年輕時曾拜知名星級歌唱老師梁月玲為師，今集他在製作組陪同下前往探望梁老師齊齊話當年；雖然梁老師年事已高，但依然很精靈地彈着琴與浩賢Jam歌，梁老師大讚當年的浩賢很有潛質：「我同佢講你條件可以去比賽，之後就訓練佢參加比賽。」在梁老師幫助下，浩賢參加新秀並贏得獎項，後來更簽了公司兼出唱片，可惜天意弄人，唱片公司突告結業，浩賢的音樂路亦就此打住，後來為了生活只好轉行，梁浩賢續說：「但我心裏冇諗過放棄，諗住仲有一日會返嚟，但轉行後機會已經遠咗。嗰次失敗令我認清自己以前好多嘢不足，覺得冇懷才不遇，永遠只有自己做得唔夠好。」