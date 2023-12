無綫小花何依婷與圈外男友於峇里舉行婚禮,今日(18日)終於大晒甜蜜婚照,閃爆網民!其實連日嚟有份參加佢婚禮嘅好友,都有喺社交網大晒當地入住酒店嘅相,睇到佢哋入住嘅房間1晚價錢,由幾千蚊同萬幾蚊不等,認真豪華!由於佢呢次只係搞小型婚禮,只係邀請部分親朋好友參加,有份出席的賓客,包括有無綫高層攜同兩個仔Adrian及Ryan,藝人鄭衍峰、馬俊傑同陳懿德等,而佢嘅好姊姊蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴同名模譚嘉儀都有到當地,為佢嘅人生大事作見證。

據知呢次佢哋一行人入住位於峇里努沙杜瓦嘅五星級酒店,一對新人並於酒店內舉行豪華婚禮,早前曾拍片介紹房間嘅鄭衍峰同馬俊傑,住喺精緻套房,1晚價錢約4千蚊,而酒店最貴嘅別墅套房,喺旺季要過萬一晚,真係花費不菲呀!

而新婚何依婷晒完婚照之後,再嚟個性感大解放,喺社交網大晒身穿粉紅色泳衣嘅靚相派福利,留言:「Time to have some fun!」