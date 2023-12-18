東京新地標！日本最高樓名店逐間掃

日本各地都有集購物、飲食、娛樂、服務於一身的大型綜合設施，要數近期最引人注目代表，非位於東京都港區虎之門及麻布台位置、佔地約8.1公頃的「麻布台Hills」莫屬，除了坐擁日本第一高樓夠晒矚目外，其商場部分有多達150間商店進駐，當中不乏大量星級人龍食肆及話題潮店，絕對值得探索一番！另外於代官山及涉谷亦分別有新開綜合設施「Forestgate代官山」及「Shibuya Sakura Stage」登場，兩者同樣蒲點多多，準備去東京玩的朋友必定要Bookmark！

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麻布台：名店眾多 大飽口福

剛於上月底登場的麻布台Hills總建築面積達861,700平方米，集合了辦公室、住宅、酒店、文化設施及商場等多功能於一身。主要分為Tower Plaza、Garden Plaza及住宅區3大區域，焦點落在Tower Plaza，其主建築是樓高325米、共64層的森JP Tower，是現時全日本最高大廈！該大廈的B1層至4樓為Tower Plaza商場，內有59間店舖，2樓有14間時尚生活店舖，包括主打高檔及設計師品牌的精選店舖Le GRAND CLOSET de PARIGOT，還有服裝品牌UNITED ARROWS旗下女裝店及珠寶店舖Hirotaka高級珠寶系列等。3樓設有各種商店，當中的餐廳區有20家食肆和咖啡館，包括連續5年獲得米芝蓮一星的大阪人氣法國餐廳Liaison，及有印度料理店Ahilya和西班牙美食吧Carmen等選擇。而Garden Plaza區有80間店舖，當中有不少不能錯過的名店，例如位於神樂坂後巷的著名鐵板燒店「神樂坂鐵板燒中mura」便在此開設了分店，還有著名甜品師傅成田一世主理的Le Salon Privé、由跟隨日本頂級壽司廚師中澤圭二學習了16年的杣木辰茂擔任主廚的「寺子屋Sushi匠」等。另外，之前在台場的熱爆數位藝術美術館「teamLab Borderless」亦會移師到這裏，加上全球首家安縵（Aman）酒店姊妹品牌Janu Tokyo將於明年開業，教人十分期待。

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代官山：名師打造 「木箱」建築

代官山最近亦有一座複合式設施Forestgate代官山登場，設施由「MAIN棟」和「TENOHA棟」兩幢建築物構成，其中由著名建築大師隈研吾操刀的MAIN棟，10層樓的建築像一個個木箱層層疊，同時被植物包圍。除了提供57戶出租住宅，亦有會員制的共享辦公室Business-Airport代官山，不過旅客最雀躍的是位於低層的商場部分，地庫1樓為佔地200平方米的大型高檔超市THE GARDEN自由之丘，1樓則主打咖啡店、餐廳，包括由代官山甜點名店Chez Lui打造的LA BASE de Chez Lui，售賣多款朱古力、糕餅、雪糕等。另外還有在日本極具人氣的Blue Bottle Coffee、全天候早午餐咖啡店MIDTREE、法式甜點PAYSAGE旗艦店等。時尚品牌則有日本古著品牌Ameri VINTAGE、展現日本工藝之美的金子眼鏡店，英國香氛品牌Jo Malone London等。而樓高兩層的木構建築TENOHA棟，其空間規劃以咖啡店和活動場地為主，暫時有花店及咖啡店進駐，建築頂部的露台更設置了花園和菜園，長成的香草和蔬菜會提供給咖啡店使用。

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涉谷：再開發計劃 新賞櫻勝地

由日本東急集團主導的涉谷再開發計劃Greater SHIBUYA，當中一大商業設施是涉谷櫻丘地區的Shibuya Sakura Stage。該綜合設施佔地約16,970平方米，總建築面積約254,700平方米，由兩幢大樓組成，其中Shibuya Side的Shibuya Tower連接涉谷車站，樓高39層，高層位置將是辦公室，下層則是購物中心、娛樂設施、散步道等。另一座Sakura Side的Sakura Tower向櫻丘區域延伸，樓高30層，主要是高級住宅及服務式住宅。商店主要集中在兩幢大樓的低層，預計將開設約100間，並有全球首個「404 NOT FOUND」創作基地於明年7月在4樓開幕，以獨立遊戲創作者為中心，舉辦音樂、美食、藝術、娛樂等精彩活動。連接兩幢建築物的區域Nigiwai STAGE，裝上約970個小燈立體排列，並有旋轉樓梯Shibu S於晚上利用粉紅色燈光和曲面鏡面，營造出花瓣飄揚景象。現時大樓已竣工，各設施將分階段開放，並於明年夏季正式開幕。