好運中心呈獻　「Happy Go LUCKY！【聖誕LUCKY 嘉年華】」

【特約報道】今個冬日，華懋集團旗下好運中心為你準備了驚喜又好玩的大型聖誕主題裝置 — Happy Go LUCKY！【聖誕LUCKY嘉年華】，於即日起至2024年1月14日，帶給大家一個難忘聖誕！率先登場有沙田首個聖誕樹閃爍燈光秀及巨型天幕浪漫飄雪視覺體驗，於12月23至26日，更舉辦「聖誕LUCKY市集」，邀請20多個本地美食及精品攤位，讓您盡情選購聖誕禮品。同場更有魔術師、小丑及Busking表演，進一步推高節日氣氛！ 另外，於12月24日及31日亦有「聖誕快閃LUCKY DANCE派對」，大家可欣賞動感快閃舞蹈表演同時免費換領「好運爆谷」！驚喜再下一城，一身好運的各位記得憑指定電子消費挑戰「LUCKY遊戲王」，遊戲王除了是突破傳統的聖誕打卡位，同時也是令人驚喜不斷的三組遊戲，成功過三關即有機會贏走最新 iPhone15 Pro (256GB)！另外憑指定電子消費亦可換領「2大聖誕限定工作坊」及「LUCKY限定層層疊」，佳節當前不論在好運中心或是家中，都可以玩過痛快！

拍出最吸睛影片！沙田首個聖誕樹光影燈光秀 冬日天幕浪漫飄雪視覺體驗

聖誕連串Lucky好玩活動，除了有早前登陸好運中心 Happy Go LUCKY！【聖誕LUCKY嘉年華】的「LUCKY特色聖誕樹」，具設計感的造型用色，遊戲王的皇冠取代星星置於聖誕樹頂，是沙田區首個聖誕樹閃爍燈光秀，聖誕樹上的「Happy Go Lucky」字樣每小時上演約10分鐘的光影燈光秀，祝大家聖誕新年行好運。抬頭一看好運中心的巨型天幕，在香港也能感受到歐洲森林的浪漫雪景，晴朗的藍天，陽光穿過搖曳的銀白樹冠，飛雪恍如由天幕翩然落下，記得要和摯愛拍片打卡，於社交媒體浪漫放閃！

打卡X遊戲 好運X技術！好運遊戲過3關 贏走iPhone 15 Pro

「LUCKY遊戲王」色彩繽紛的設計是聖誕打卡場景不二之選，在遊戲中挑戰「LUCKY遊戲王」大型過三關遊戲，有如置身綜藝遊戲節目的拍攝場景，三大遊戲包括有：考你眼界及定力的LUCKY 疊疊樂、技術型大錘手必玩的LUCKY POWER UP及運氣試金石巨型LUCKY WIN，既是打卡靚位又能滿足玩心，而當成功連過兩關，更可憑LUCKY WIN轉出不同的獎品，更有機會獲得超級大獎：最新的iPhone15 Pro (256GB)！只需指定電子消費即可換遊戲券，這些好運的機會都是您的！

LUCKY遊戲王 好運過三關

第一關：LUCKY疊疊樂

日本著名綜藝遊戲節目的旋轉層層疊遊戲，幾位參加者站在圓形旋轉台外圍指定位置，手持七彩Lucky Christmas字母方塊，在旋轉台轉到跟前時逐一放下並疊起字母，字母掉下者即被淘汰，疊到最後而字母仍不掉落的兩名參加者勝出，晉級第二關 ！

第二關：LUCKY POWER UP

風靡全球，永不過時的嘉年華遊戲，霓虹招牌設計極具玩味，大大增加了打卡指數，各位力大無窮大錘手，使盡全力重重一擊，儀器隨即顯示力度，較高分數為優勝，晉級終極一關！

終極一關：LUCKY WIN

運氣也是一種實力，通過技術及力量的兩關，來到LUCKY WIN，點擊遊戲電子顯示屏上「抽獎」按鈕以開始好運抽獎，贏走商戶禮券及各種豐富獎品！當然，萬眾期待一定是終極大獎：最人氣的新款iPhone15 Pro（256GB）！

注目度持續高企！聖誕LUCKY市集、聖誕快閃LUCKY Dance派對、2大聖誕限定工作坊、獨一無二「LUCKY限定層層疊」歡樂、優惠不停送

聖誕佳節節目及優惠一浪接一浪，令人期待的聖誕LUCKY市集，於聖誕長周末（12月23-26日）舉行，精心挑選城中多個美食及手作品牌，包括：⾸創窩夫拿破崙的Beelieve Bakery、香港自家烘焙咖啡品牌隱啡、本地⼿⼯香⽔品牌Diva、以天然植物材料製作⽣活⽤品的Herbals Town及獨⼀無⼆客製化香水製作的Name One等，喜歡本地匠心製作的您必定流連忘返！於市集指定時段，更會有專業魔術師表演魔術、小丑扭氣球及Busking歌手於現場演出多首聖誕歌曲及流行曲，傳播節日歡樂氣氛。另外，好運中心於平安夜（12月24日）及大除夕（12月31日）準備了專業舞者演出「聖誕快閃LUCKY Dance派對」，即場「讚好」華懋集團商場Chinachem Malls Instagram 專頁及立即成為「如心賞」會員，即可換領「好運爆谷」乙份！而Shopping達人們憑指定電子消費可換領「酒精墨水聖誕球工作坊」、「環保天然松果聖誕樹工作坊」及以環保樺木製作的「LUCKY限定層層疊」，讓您把好運帶回家，跟摯愛親友一同分享快樂時光！今個聖誕，好運中心匯聚不同的特色店舖，而別開生面的活動陸續有來，詳情請留意日後公布。想一條龍享受「食、買、玩」，以歡樂提升自己運氣，好運中心絕對是不二之選！

2大聖誕工作坊

環保天然松果聖誕樹工作坊

以天然松果，做一棵迷你聖誕樹，不論送禮或自己放在案頭，頓時增添溫暖感！

酒精墨水聖誕球工作坊

酒精墨水同樣是近年流行的繪畫媒介，自由流動的色彩，連聖誕裝飾都可以走抽象風格。

詳情請瀏覽好運中心海報：