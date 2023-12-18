好有心！周吉佩買定禮物平安夜送Fans

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）、歌手安俊豪（Simon）及女子組合Beanies今午（18日）出席港台「開心工展日繽紛2023」活動，獻唱歌曲及與現場觀眾玩遊戲。吉吉透露今日除了表演外，亦會為攤位擔任一日店長，順道帶太太及一對小朋友逛逛購物：「因為太太怕人多，所以好少嚟，今次反正要嚟做嘢所以帶埋屋企人，預備幾千蚊嚟掃貨，看中啲參茸海味同電器配件。」他表示也趁機看看有否合適的禮物，送給粉絲們做聖誕禮物：「平安夜有個演出，之後會同大約200位粉絲BBQ開Party，佢哋愈嚟愈齊心，會主動去做義工服務，貫徹咗我一直想幫助社區嘅理念，好感謝大家，都想送禮物畀佢哋答謝。」他又指太太和仔女到時也會來參加派對：「我啲小朋友已經同粉絲團好熟，有時我要上台，佢哋會幫我湊住小朋友。」

至於每年聖誕也會陪媽媽回泰國家鄉避寒的Simon，笑言媽媽今年約了朋友上郵輪玩，獨留他一人在家中：「聖誕會同媽咪、家姐同姐夫食希臘菜，之後媽咪去玩我就會去做Busking。」他表示聖誕期間會有幾場校園騷，可與粉絲見見面，另正籌備推出自己的第3首單曲，他直言要裝備好自己，期望能於即將舉行的音樂頒獎禮獲得獎項，可以到上台表演。