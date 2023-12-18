本日日本：《花生漫畫》Snoopy抽獎　頭獎超得意勁實用

由日本玩具商BANDAI SPIRITS推出的動漫周邊商品抽獎「一番賞」，即將12月25日起推出以《花生漫畫》（PEANUTS）為主題的「PEANUTS ～Happy and Relaxing～一番賞」，由於《花》系列已經久未登場，加上今次的獎品超級可愛，喜歡Snoopy的朋友相信已磨拳擦掌準備試試運氣。最令人期待的A賞是「史諾比公仔置物盒」，除了能夠收納飾物及文具外，放在辦公室或家裏亦令人感覺療愈。B賞是陶製的「史諾比錢箱」，慵懶的史諾比仰躺在梳化上樣子可愛，助你養成儲蓄習慣之外，亦可粉飾家中角落。C賞是約11厘米高的「史諾比毛公仔」，角色有史諾比、奧拉夫及安迪，每隻狗狗手上拿着餅乾，露出滿足的表情。D賞則是3款約8厘米高的透明玻璃杯，抽中後可選擇自己喜歡的款式。而E賞是2款實用的碟與小碗組合，F賞是共6款圖案的「史諾比海報」，採用手繪插畫風格，感覺經典。G賞是一共6種圖案的膠製鎖匙扣，每一款都是史諾比配其他角色的組合，例如「史諾比+查理布朗」、「史諾比+莎莉」、「史諾比+Woodstock」等。最令人期待的「最後賞」當然不會讓大家失望，是讓人攬得好舒服的「史諾比狗屋抱枕」。一番賞將於12月25日於官網先行販售，2024年1月10日起於日本書店、日本部分遊戲中心、日本部分藥妝店、日本一番賞官方門市推出，800日圓（約HK$44）抽一次。