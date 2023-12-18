姜濤中「不瘦降」都唔肯操肌　羨慕隊友食極唔肥

人氣男團MIRROR今日（18日）到啟德出席明年1月舉行的演唱會記者會，吸引數百粉絲到場支持，執法部門更出車戒備。12子以全黑或黑白造型亮相，並宣布舉辦成軍5年首個巡迴演唱會，演出地點包括澳門、新加坡、吉隆坡、倫敦、曼徹斯特、洛杉磯、三藩市、紐約及多倫多。

MIRROR受訪時表示巡唱會在明年上半年完成，下半年會有其他工作安排，屆時或會安排親友到外地睇騷順便旅遊，現時努力綵排，更會努力操肌及體能。隊長楊樂文（Lokman）透露演唱會組合方面會有驚喜，而機關方面會以安全為主，同時着重展示個人魅力。

問姜濤可有跟邱士縉（Stanley）操肌？他說：「冇呀，我有跑步練氣。」問Stanley會否捉姜濤一齊操練？他笑言：「捉唔到啦，咁大個人使乜捉，要嚟就會嚟！」Stanley被爆身形操到似盔甲，又大隻又防彈。姜濤就十分羨慕其他成員食極唔肥，唯獨自己要節食，AK即笑稱：「我哋都羨慕你啲錢使極都使唔晒！」

而陳卓賢（Ian）對於有機會打入「叱咤樂壇男歌手」三甲表示隨緣，他稱：「好開心今年出到自己好想出嘅歌，數量亦都比往年多，好想大家聽多啲我創作嘅歌，新歌MV亦會喺今個星期推出，我都好期待。」盧瀚霆（Anson Lo）在社交平台透露昨晚拍攝MV拍到腳腫，他說：「今朝狀態唔係幾好，暈暈哋，依家好番啲，完咗記招又再去拍。」

Anson Lo和呂爵安（Edan）在劇集《社內相親》內與女主角有不少激吻鏡頭，但Edan與沈殷怡的咀戲被網民批評太Hea，他聞言表示：「已經好激喇，要循序漸進，唔好一嚟就太激。」Anson Lo被指面太白不似總裁，他表示：「總裁係咪要黑啲？我再留意吓拍劇或任何嘢活動嘅妝容，可能自己天生太白，會再留意吓出鏡時化黑啲。」

Edan日前被KOL怒轟「做明星就唔好扮Real」，又炮轟他們大紅時就「有風駛盡𢃇」，如今廣告量下降就扮反省扮real，Edan聞言大方表示：「網上每個人都有發言權，其中一位網民有咁嘅意見都好難控制嘅，好多時大家對我哋有啲片面聽番嚟嘅嘢，覺得我哋係咁，但好多時我哋都唔係咁，可能有啲情況下，有部分人會有啲冇咁好嘅態度同行為，會影響咗大家嘅印象，所以我覺得如果大家都做好少少，咁大家就唔會有咁嘅印象。」

而去年在MIRROR演唱會中意外重傷的舞者李啟言（阿Mo），休養一年後可以首次外出過聖誕，問MIRROR可回去探望阿Mo？AK表示：「要睇番佢哋嘅意願，同埋公司嘅安排。」

此外，姜濤日前擔任林海峰音樂會嘉賓，被指替對方「吸飛」及乘機為叱咤頒獎禮幫拉票，姜濤說：「冇咩回應，其實我哋惟有做好自己表演，我覺得拉唔拉票就…..我哋每個人對於獎項都係保持隨緣態度，大家鍾意點樣諗都係大家自由，我哋唔做太多評論。」傳你做嘉賓攞獎機會高啲？AK即搶答：「頒獎禮好快就到，到時大家拭目以待。」