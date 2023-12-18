BMW i7 M70 xDrive頂級王者駕臨

繼今年中寶馬(BMW) i7 xDrive 60及 i7 xDrive 60 M Sport Edition陸續抵港交付後，日前此純電豪華旗艦房車的頂級高性能版 i7 M70 xDrive 更以年度壓軸身份駕臨。新抵港亮相的 i7 M70 xDrive 既是i7中的頂級旗艦，亦是芸芸純電動BMW M系中最強的型號。車載經持續優化的第5代BMW eDrive系統，前及後軸各配備了一個高度集成電馬達、電子設備和傳動波箱的緊湊型電動四輪驅動系統。通過M系獨有配置及設計，能使電馬達的功率重量比上推至2.41kW/kg的前所未有的高功率密度等級。後軸馬達的最大輸出功率為360kW(即489hp最大馬力)，前軸馬達則為190kW(即約258hp) 。在Sport模式下能產出1,015Nm扭力，於M Launch Control或M Sport Boost功能啟動時，最大扭力更可達1,100Nm，完成0-100km/h加速僅需3.7秒。在如此強悍性能輸出下，車上的101.7kWh高壓電池組，能提供488-560km(WLTP)的續航力。