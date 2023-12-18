ERROR叱咤入圍當贏　保錡自爆新歌勾起「偷飯盒」日子

男團ERROR為慶祝成軍5周年推出新團歌《四五成群》，肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、 郭嘉駿（193）及吳保錡唱出最赤裸兄弟情。日前自稱安分做小丑角色的4子齊接受訪問時，提及有傳MIRROR今年將缺席「叱咤頒獎禮」，問到是否增信心攞「我最喜愛的組合」及「叱咤組合」金獎機會？4子竟未戰先輸，異口同聲表示：「年年都有信心，『我最喜愛的組合』得一隊，又唔係3強，都係MIRROR攞架啦，未來10年都係。」肥仔更揚言：「我哋唔係陪跑，直頭係填海心態，係幫MIRROR鋪路囉，畀佢哋踩住上。」保錡就話能打入「我」獎最後五強已當贏。

4子雖不知MIRROR可會出席「叱咤頒獎禮」，但就清楚ERROR一定要去「陪坐」，阿Dee買重MIRROR一定有獎攞謂：「我拉票時都叫人投畀MIRROR，最受歡迎組合邊隊有12個人。（咁咪一世都攞唔到？）我哋會有嘅，但老到要拍《四個小生去旅行》嗰陣，修哥（胡楓）講過呢啲係『序有應得』，音樂獎都呢啲概念，時間到嘅話咪到我哋囉。」續說ERROR入行並非以攞獎為目標，而是做好音樂；保錡則補充說ERROR力求精益求精，不過問到MIRROR有3位成員姜濤、Anson L、lan，還有張敬軒及尹光打入「我最喜愛的男歌手」5強，除保錡表示已投曾合唱的尹光一票外，其他3子卻沒有投票，似乎怕「順得哥情失嫂意」。

問到傳出生意失敗的肥仔可感今年是最難捱的一年？肥仔一副不願多談的樣子：「超！都過去啦。」其他3子則幫拖指肥仔是最富貴成員賺了千萬，保錡再說：「其實我哋係賺咗，因為本身我哋係一無所有，當初加入ViuTV時，只係想做個普通演員、搞笑藝人同主持，依家係多咗。」至於仍有經營餐廳及Cafe的阿Dee及193，前者謂因常被人睇死而堅持做生意，而後者則霸氣說：「做生意一定賺㗎啦。」此言令在旁的肥仔「粒聲唔出」兼一臉尷尬。

保錡指新歌勾起他窮到偷飯盒的日子：「一日得100元零用，所以去隔籬廠偷飯盒，唔係人哋食唔晒，係佢哋一放低我就偷咗，仲介紹埋經理人點樣偷。」幸經過5年努力後，經濟有改善，雖未致發達，但可支持日常生活做返正常人。

場地:B+Chill Studio