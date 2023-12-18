渴求已久　終於嗒到口

好多男人都有心儀已久嘅女神，不過礙於種種因素，對女神總係只可遠觀而不能更進一步。不過世事無絕對，難接近唔代表冇可能，好似日本AV界嘅「憧憬之美女系列」咁，男主角時來運來，遇啱女神有需要嘅時候出手相助，咁就水到渠成，溝埋上床話都冇咁易喇！

以身報答

喺Moodyz出品嘅《我與心儀已久的鄰居不中出》入面，後生仔翔太對同住一幢公寓嘅人妻森澤加奈仰慕已久，因為加奈身材苗條又有女人味，簡直人妻中嘅極品！有一日，翔太終於夢想成真，因為加奈主動搵佢入屋幫助整電視機，整好之後女方居然以身報答，血氣方剛嘅翔太梗係出盡百二分精力，以回報加奈嘅心意啦！自此之後，加奈經常搵翔太幫手，不過就唔係整電視，而係解決慾火，為求得到極上快感，仲同翔太打真軍兼中出收場添！

好心好報

於FALENO推出嘅《鄰之人妻來到我的房間》當中，單身男健太郎一個人住，每日都睇見鄰家索人妻小野夕子同老公甜蜜咁生活。有一晚，佢返屋企嘅時候見到夕子醉醺醺咁坐喺走廊，於是佢就扶對方返屋企休息。見如此美人喺床上昏睡，健太郎的確有衝動，但係最後都冇越軌。第二日，夕子主動搵上門，仲奉上拿手菜式請健太郎食，話多謝佢昨晚嘅照顧。而兩人食食吓嘅時候，夕子居然伸手摸健太郎嘅大髀，之後更主動獻身，就係咁，健太郎同夕子展開親密關係。原來夕子最近備受老公冷落，所以成日飲酒，又見健太郎咁好人，決定搵對方滿足自己慾望。

玩轉保健室

片廠VENUS炮製嘅《與年長彼女從朝到晚的禁斷情熱中出SEX》，講幸平一直視高挑好波又綺麗嘅Miss夏夜繪琉為夢中女神，所以相當留意女方嘅一舉一動。有一日，當幸平行經保健室嘅時候，就聽到裏面傳出陣陣呻吟聲，於是佢走入去睇吓發生咩事，竟然見到繪琉忘我地自慰，正當幸平不知所措之際，繪琉突然一手捉住佢，仲主動做出各種前戲，跟住兩人展開連場大戰。呢次之後，繪琉同幸平嘅關係愈來愈親密，經常喺校園不同角落交歡，最後兩人仲發展成為情侶添！

簡評

人生幾十年，真係冇幾何能夠夢想成真，而今次為大家介紹嘅「憧憬之美女系列」，當中嘅男主角就真係行運行到落腳趾尾，能夠抱得美人歸，令人睇得特別開心！喺3部作品中，本仙最鍾意森澤加奈主演嘅《我與心儀已久的鄰居不中出》，原因係加奈女人味濃且氣質綺麗，片中佢仲風情萬種，反映出男主角點解會咁鍾意佢！床戰方面，亦夠晒激烈又高密度，而且每次都中出收場，將男女縱慾之情發揮到淋漓盡致！