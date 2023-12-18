梁芷珮舒服睇極光　再到北冰洋中心玩命

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的無綫旅遊節目《潮什麼》系列備受大家喜愛，近日再下一城主持《北極潮什麼》，繼上次玩盡南極後，今次Christy繼續與攝影師老公拍住上，玩盡挪威、格陵蘭及加拿大北極圈，展開全新一輪極地探險。

於首集中，Christy與丈夫登上極地探險船前，先在挪威城市特浪索逗留了兩日，到訪世界上最北的水族館，期間花了一千多港元參與海豹贊助計劃，除餵食海豹、與牠們咀嘴及作親密接觸，Christy更大讚計劃有意義：「我哋捐出嚟嘅錢係直接幫助啲海豹，例如建多啲位置畀佢哋住！」及後更到訪以挪威天然冰塊建造的冰酒吧，一嘗零度以下以冰杯飲酒的滋味。

而此行最吸睛絕對是於特浪索享受北極光放題，Christy於凌晨12時在酒店房窗戶看到室外有北極光後，即急急衝落樓，她說：「之前喺冰島好凍又要凌晨2、3點先睇到，芬蘭、加拿大睇又凍到黐線，今日呢度唔凍又唔使戴手襪。」還表示當地獲封挪威極光首都，乃北極光放題之地，心情勁high的她全程瘋狂打卡兼自拍，對於單以手機便能清楚拍下北極光興奮表示：「今次係我睇北極光以嚟，最清楚、最舒服嘅一次！」

此外，Christy更於北冰洋海中心行「下水禮」，今次她「玩命」升級，簽完生死狀後前往海中心跳船，享受冰火快感2.0，她事先焗定桑拿「熱身」，隨後穿泳衣於海中心跳船，雖然Christy事後極速返回水面，但也忍不住高喊「好凍」，她說：「成個人好拮咁樣，但係係好正嘅經驗！」當她火速返回船艙後即飲烈酒Vodka保暖。