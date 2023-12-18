怕醜姑娘因乜解究變成風騷娘？講緊嘅就係呢位嚟自泰國嘅性感模特兒Pennapa Kaewwaleesuk喇，事關性格內向怕醜嘅佢，家陣脫變成妖媚性感尤物，又露乳溝又趷股，實在太誘人啦！

可塑性高

呢位胸懷一對大燈嘅性感模特兒，所影嘅寫真性感度滿滿，經常騷出事業線唔在講，巨乳側漏嗰下更係勁搶眼球，加埋超火辣嘅造型，更係睇到人心跳加速兼流晒口水呀！咁講絕對唔係誇張㗎！因為Pennapa Kaewwaleesuk唔單止影寫真時，所擺嘅甫士夠風騷味濃，但要佢扮斯文時，又會散發出溫婉動人嘅味道，可塑性相當高。豐富嘅造型固然畀到粉絲驚喜，但講到尾，始終係佢嘅風騷妖媚女人味，加上挑逗味十足嘅甫士，呢啲寫真至夠吸睛！

不過大家一定估唔到，原來喺泰國清萊出生嘅佢，細個時性格內向又比較怕醜，成日粒聲唔出，好多時都會企埋一邊，見到人又唔敢打招呼，因而令人誤會佢冇禮貌，到少女時期長得亭亭玉立，衣着打扮亦密密實實，同依家見到佢大開中門露乳溝又趴底趷籮嘅豪放形象，簡直係判若兩人。

建立自信

既然Pennapa細個咁怕醜，點解家陣會咁風騷又充滿表現欲呢？咁就要從佢成為模特兒嘅經過講起喇！原來當時喺餐廳工作嘅佢，因迷人嘅外形同婀娜嘅身材而被星探發掘，但最初佢並唔太感興趣，因為覺得自己怕醜嘅性格，根本唔合適做模特兒，更何況要喺眾人面前表演，加上佢缺乏自信心嘅關係，所以從未考慮過入行。

不過自此之後，佢便開始注重打扮，先去學化妝同美容，並經常將自己嘅靚靚自拍相放喺社交平台上分享，憑住火辣身材及美貌，令粉絲人數不斷上升，慢慢建立起自信嘅佢，便決定投身模特兒界。而演出經驗愈來愈豐富後，佢不但變得愈嚟愈有自信，風騷本能更係得到解鎖，搖身一變成為家陣嘅妖媚尤物。

Profile

出生地：泰國清萊

身高：165cm

三圍：34E-23-35

Pennapa Kaewwaleesuk坦言以前因為怕喺鏡頭前展現自己，所以較愛拍寫真，但隨住佢嘅風騷魅力得人欣賞，近年佢更愛拍攝影片，展現自己迷人嘅一面。