星玄｜鬥阿佘盞陪跑？劉佩玥儲彈藥出年爭視后

今日係12月19日農曆十一月初七，幸運星係處女座，事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。憑《美麗戰場》成為「馬來西亞視后」嘅劉佩玥（Moon）就係處女座，日前無綫公布《萬千星輝頒獎典禮2023》各獎項的提名名單，Moon憑《隱形戰隊》入圍爭「視后」，不過面對「女王」佘詩曼，佢受訪時就坦言未夠班同對方爭。

Moon唔經唔覺原來已入行10年，但從未諗想過放棄追夢，仲話希望下個10年能繼續走演員路，甚至可以突破自己挑戰寫劇本，當被問到有冇諗過結婚生仔時，佢就話暫時冇想過，覺得婚後都可以繼續追演藝夢。

出名拚搏嘅Moon，趁無綫近期鬧花旦荒，就即刻把握良機望「乘勢而上」，上個月佢就終獲安排參演吳啟華回巢嘅重頭劇《非份之罪》，而出年已確定有《逆天奇案2》、《奪命提示》兩套劇集在手，似乎有意衝擊明年視后之位。

至於是日最旺生肖係虎，精力旺盛行動力強，有利同人合作。型男「虎仔」Jeffrey魏浚笙，對於年底會唔會拎到新人獎就抱平常心，但佢對於自己嘅歌曲就絕對落足心機，因早前拍電影嗰陣，認識到王菀之覺得好有緣分，所以就親自邀請對方合作，結果王菀之就為佢度身訂造新歌，Jeffrey仲話期待下次有合唱機會，你果然行動力強。