何依婷峇里完婚　醉爆老公冇得洞房

藝人何依婷日前於峇里舉行婚禮，昨日發放多張婚禮甜蜜照片。她坦言當晚說誓詞時與老公都感動落淚，婚宴後老公更盡興醉了，說到洞房時，她笑言：「留番少少空間畀我哋！」她又笑指近排很忙，暫不趕生B。而昨日出海玩的依婷來個婚後大解放，大晒谷胸Bikini相。

現年29歲的無綫小花何依婷上周六於印尼峇里五星級酒店與圈外的林姓男友舉行婚禮，依婷今次邀請了多位圈中好姊妹蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴等到場感受她的喜悅，就連無綫高層樂易玲都帶同兩位公子前往祝賀，認真巴閉。日前蔡嘉欣與陳詩欣於社交平台率先晒Bikini相，Big爆身材搶盡風頭，依婷都不輸蝕，昨日除了晒出多張唯美靚爆婚禮相外，與老公出海玩的她更晒出谷胸Bikini相，實行來個婚後Big波蕩漾大解放。

得閒先開工造人

依婷於社交平台貼出多張婚禮相片，正式成為人妻的她留言：「謝謝大家的祝福，亦感謝所有抽空出席的親朋戚友，來到這個海島見證我們的愛情，為我們的婚禮留下了美好的回憶。A day to remember，餘生請多多指教！」昨日在峇里海中心享受的她接受本報電話訪問，坦言當晚婚宴過後，有搞After Party，大家玩得飲得相當盡興，故之後都需要休息，直至昨日才開始出動遊玩，開心一番。問到當晚老公有否喝醉？她笑謂：「有呀！佢醉咗，所以我唔可以醉，因為要照顧佢。（咁咪洞唔到房？）哈哈！留番少少空間畀我哋啦！」問她為何昨日要搞團體活動，不搞「二人活動」？她謂：「因為我哋好多朋友同高中、大學同學都有飛過嚟，所以大家都一齊玩。（幾時造人？）呢排有啲忙，都唔急嘅。（老公都唔急？）佢都唔急，得閒先啦！」

依婷又指婚禮當晚自己跟老公都感動落淚：「都好感動，當大家講誓詞同感謝詞時都忍唔住，一路講一路喊，因為大家都經歷咗好多嘢，本來婚禮之前一直都好緊張，但整個婚禮過程都好開心。」她又指因為籌備婚禮，瘦了很多磅，朋友見到她都指她瘦了很多，依婷謂：「其實婚禮前幾日我真係好忙，忙到冇時間食飯，依家我就可以瘋狂食嘢，食串燒、印尼炒飯炒麵。」

姊妹團鬥晒水着

至於姊妹團之一的蔡嘉欣之前於社交平台晒水着照時留言：「結完婚我終於可以曬黑了，在Bali的每一天your hair never get dry......這邊簡直是我心目中最佳的陽光與海灘式度假天堂。」這兩天她與陳詩欣繼續在峇里享樂，昨日陳詩欣再晒泳裝照，食住早餐都要「晒」，跟着她們連酒店的洗手間都不放過，連Po兩張照片並分別配文：「等蔡嘉欣屙屎中」、「猛烈的廁所，超級大自然，突然覺得我哋兩個好似拍緊《3日2夜》。」