【是日通勝】

農曆十一月初七

癸卯年 甲子月 辛亥日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：裁衣、沐浴、栽種

忌：嫁娶、移徙、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、22、28

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：不要為自己製造麻煩，有些事不要太執着。

金牛座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

雙子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

巨蟹座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

獅子座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

處女座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

天秤座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

天蠍座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

人馬座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

山羊座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

水瓶座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

雙魚座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 人緣好

（跌）蛇 易失財

鼠：想通過努力證明自己，但要注意健康。

牛：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

虎：精力旺盛，行動力強，有利與人合作。

兔：事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

龍：桃花旺，好姻緣逼近身邊，好好把握。

蛇：是日沖煞，工作效率低，失財風險高。

馬：財不可以露眼，否則會成為騙子目標。

羊：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

猴：情緒不穩，毋須對別人的言語太在意。

雞：好事接連來到，營商者可望生意興隆！

狗：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

豬：勿搞亂生理時鐘，作息定時十分重要。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

貴人（一）

何謂貴人？相信只要幫助到自己的都是貴人。貴人者，並不一定是尊貴之人、有社會地位之人，可能只是普通一般的人，又或者是自己不認識之人，譬如你不識路去某個目的地，但有途人指點你往該處，相信這也算是你的貴人。若此途人亂指一通，甚或有心指一條錯路你行，此也可算是你的小人了。

在八字命理上，也有一套尋找貴人的口訣，是以日元五行運算的，口訣如下：「甲戊庚牛羊，乙己鼠猴鄉，丙丁豬雞位，壬癸兔蛇藏，六辛逢虎馬，此是貴人鄉。」當中有分陰貴人及陽貴人。陰貴人可以理解為暗中幫助你的人，而你是不知道的，亦可能是女性。陽貴人可以理解為明幫助你的人，而你是知道的，亦可能是男性。今列表如下：

日干：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

陰貴人：丑、子、亥、酉、丑、申、未、午、巳、卯

陽貴人：未、申、酉、亥、未、子、丑、寅、卯、巳

此套貴人口訣又有子丑寅卯巳午未申酉亥，十個生肖，並沒有辰及戍，原來辰戍乃天羅地網，貴人不立之地，故命帶有辰及戍者多應口舌是非，甚而官非，作事多阻滯，有暗昧不明之象。