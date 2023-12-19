迪麗熱巴妝容崩壞　粉絲怒吼：炒化妝師！

內地女星迪麗熱巴前晚與趙露思、楊紫等盛裝出席頒獎禮，不過熱巴遠看似公主，近鏡就慘被網民指是惡毒王后，妝容跌Watt露崩口，眼眉僵硬即出醜。至於趙露思上台領獎時忘記除外套，烏龍但可愛感十足。

內地頂流小花迪麗熱巴、楊紫、趙露思、唐嫣等前晚出席星光大賞頒獎禮活動，而近年劇接劇、商演代言冇停手的熱巴，今年連續3年奪得「VIP之星」。熱巴身穿一條銀白色的星星長裙，頭戴花環，猶如仙女下凡。不過事後有不少眼利網民看到她的妝容瑕疵甚多，除了唇膏塗得不對稱，令她看似「崩口」外，眉妝僵硬，眼睫毛像打交一樣，參差不齊，粉絲狠批化妝師不用得，提議工作室即時換掉。

而楊紫與于和偉齊齊奪得年度電視劇演員獎，楊紫身穿白色金線點綴的Tube dress踏上紅地氈，高貴優雅，她發表感言時，亦被網民以發光發亮來形容。楊紫事後於社交平台表示：「再次說一聲謝謝！感謝所有人，我們繼續一起往前走吧！還有現場的朋友們回去的路上注意安全。」

趙露思着外套領獎

另外，趙露思以超低胸花花晚裝裙亮相，當晚她獲得「海外最具人氣女演員」及「年度最具人氣電視演員」獎，由於現場太冷，趙露思當時在台下穿了毛衣外套，到上台領獎時卻忘記脫下，烏龍得來相當可愛。張雨綺以黑白長裙登場，中門大開非常性感。向來時尚感十足的鍾楚曦則以兩套晚裝上陣，一款超低胸至肚臍的黑色繡花裙，另一套則如森林妖姬，野性十足。

花旦倪妮竟與周雨彤撞衫，兩人同時揀了僅以兩條薄紗遮胸的黑色晚裝，但由於她們本身是好姊妹，事後2人頭貼頭合照晒愛，沒有半點尷尬。