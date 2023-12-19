鍾雨璇病住撐好友開騷　力保不失

鍾雨璇、蔣嘉瑩、漢陽、譚嘉荃、瑪姬以及丁文俊等日前為「明明白白李煥明作品慈善音樂會」Part2任表演嘉賓，剛在比利時返港的鍾雨璇透露到當地拍攝旅遊節目，亦兼為新歌拍MV，雖然好有新鮮感，不過日日都好寒冷，她說:「比利時拍外景都幾辛苦，因為好凍，每日天氣都是零度或以下，甚至落雪，所以拍攝期間我氣管炎，回來仍不停咳，幸好食藥之後漸好，沒有影響演出。我緊接會推出新歌主要描寫Happy Holiday，希望大家可以享受與身邊朋友，或者親戚一齊出發去旅行。」

鍾雨璇今次再為李煥明（Wendy）作品慈善音樂會任表演嘉賓，她大讚對方：「我覺得Wendy好犀利，上次演出場地大概容納百幾人，今次去到600人場地， 而且獲得好多朋友支持。原本我想問佢有冇飛俾屋企人睇，佢話已經全場爆滿，真係好戥她高興，希望未來有PART3，在過千人場地演出啦。」

Wendy受訪則表示今次好開心得到好多朋友再支持PART2開騷 ，同時亦可以做慈善。演唱會上播放Wendy「那些年」的照片，包括多年前曾與漢陽及《中年好聲音》的丁文俊一起在赤柱街頭busking舊照片。漢陽更笑Wendy是Busking鼻祖，丁文俊則透露還未流行用Busking而是叫街頭音樂，看到這張舊照片，喚起了他不少難忘回憶。