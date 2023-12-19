東華三院慈善晚會2023影視粵劇紅星義演　共籌得$130,888,888善款

【特約報道】由東華三院主辦的年度大型綜合長壽籌款節目「歡樂滿東華」慈善晚會早前於將軍澳電視廣播城舉行，為東華三院的醫療衞生、教育、社會、公共服務及歷史文化保育籌募善款，讓更多有需要的人士受惠。

當晚慈善晚會的亮燈儀式，由東華三院主席韋浩文先生及董事局成員陪同主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士進行。大會並安排致送紀念品予房屋署、香港房屋協會、電視廣播有限公司及中國銀行（香港）有限公司，感謝他們對是項活動的支持和協助。電視節目於晚上8時正開始，設有捐款熱線1878 333（共130條線），以接受善長致電認捐和競投拍賣品，而部分熱線乃由PCCW集團成員HKT贊助。

為感謝各界善長的捐款，該院安排了多項捐款支票致送儀式，而當晚的認捐電話亦響個不停，多位著名歌手藝人及粵劇名伶傾力參與演出。連同早前舉行的一系列前奏活動，今年度的「歡樂滿東華」總共籌得130,888,888元善款。一如以往，東華三院董事局已贊助各項籌募活動的直接開支，亦不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於本院服務，令更多人受惠。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。東華三院服務範圍廣泛全面；現時轄下共有363個服務單位，分別有：5間醫院、42個中西醫療衞生服務單位、60個教育服務單位、232個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新社會服務單位、2個肩負守護和保育該院及本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心、24個提供殯儀、廟祀及義莊服務的公共服務單位，以及近年開展的2個過渡性房屋計劃和營運地理空間實驗室。