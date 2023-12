「征服者康」Jonathan Majors打女友罪成即被漫威飛出漫威宇宙

憑漫威(Marvel)超級英雄新奸角「征服者康」走紅的美國男星Jonathan Majors,今年3月涉嫌襲擊當時女友Grace Jabbari被捕,案件經過兩周審訊後昨日終於有裁決,他被控的4項罪名中有兩項罪名包括騷擾以及三級魯莽襲擊罪罪成,將於下年2月6日判刑,他將面臨入獄1年的最高刑罰。

今年3月底,Jonathan因涉嫌在車內的後座襲擊女友而在紐約被拘捕,女友頭頸受傷被送院。他因此而被經理人及公關公司解約,亦令多項電影及廣告計劃告吹,損失過百萬美元收入。

Jonathan打女友罪成消息公布後,漫威已被證實他不再在未來的漫威電影中飾演「征服者康」。Jonathan先後於兩季Disney+漫威劇集《洛基》(Loki)中飾演該角,之後他再在今年初的漫威電影《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)中再次演出,原本他將在2026年上映的《復仇者聯盟5》(Avengers: The Kang Dynasty)中孭重飛,但如今被漫威飛出局令計劃大受影響。Jonathan被炒的消息傳出後,有網站即搞網上投票選邊個男星最應該取代他繼續演「征服者康」一角,目前為止以《星球大戰》(Star Wars)系列男星約翰保也加(John Boyega)最多人支持。

另方面,在Jonathan被裁決同一日,他有份參演的《洛基》第2季亦於英國倫敦舉行大結局放映會,劇中3位主角湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)、Sophia Di Martino以及關繼威都有出席放映後的答問會。