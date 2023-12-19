盧冠廷自爆被林子祥笑以前有得梳頭髮：好蠱惑

歌手盧冠廷（LoLo）日前舉行《Together As One》新專輯分享會，除了太太唐書琛（Susan）陪同出席外，環球唱片香港區董事總經理及大中華區高級副總栽Gary Chan陳志光先生亦有出席，並致送一支旅行結他給LoLo，寓意LoLo靈感源源不絕繼續創作「去到邊，作到邊」。

LoLo於活動上分享製作新專輯《Together As One》的點滴，更大爆原來林子祥最「蠱惑」，他指他們在新專輯合唱的《123歲》中，原本有一句歌詞是「從前是有鬚的Mr Lo」，但他卻唱成「從前是有『梳』的Mr Lo」，LoLo笑謂：「我以前係有梳㗎嘛（並做梳頭動作），依家就冇啦，我同監製同埋唱片公司同事，咁多對耳都聽唔出，真係好蠱惑！」

新專輯《Together As One》是首次所有歌曲都是合唱歌，共有8個合作單位，分別有：林家謙、麥浚龍、林子祥、陳潔靈、呂方、岑寧兒、李宗盛及太極樂隊。活動上亦播放出8個合作單位的訪問片段，其中台灣音樂人李宗盛更拍片越洋支持：「恭喜LoLo推出新專輯，你的創作依舊充滿感情。回想起30年前第一次跟他合作，是我主動找他的，他的旋律與唐書琛的歌詞深深打動我，所以我專誠跑來香港找他，自我介紹『我是李宗盛』！」

除了分享創作心得，LoLo更分享不老的秘密，他說：「點解我睇落老極都冇乜變樣，秘密在於唔好退休，心態上同機能上都知道要做嘢，咁就可以保持住年輕！」被問到會否開演唱會？他就：「乜嘢都有可能！係時間遲早嘅問題嘅啫，哈哈！」他又寄語大家：「希望呢一隻專輯，可以畀到大家一種溫暖嘅感覺，和平嘅感覺，永遠快樂嘅感覺！」