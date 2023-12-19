得閒食「麵」　港日台馬拉各有風味

偶然在街上撞到朋友，最後例牌講句「得閒食飯」，其實除了吃飯，得閒食碗麵都唔錯，近日有不同風格的麵店開幕，亦有餐廳研發新口味麵食，無論是日式拉麵、港式、馬拉麵食，又或是星級名廚設計都有，再加上各式小食和配搭，無論約人食麵，又或獨食都得。

勁濃牛骨白湯

講到日本拉麵，本地大多是豚骨和雞湯為主，銅鑼灣新開的鬼金棒牛骨湯拉麵主打奶白色牛骨湯，這個研發了7個月的湯底，一鍋就要用40公斤牛大腿骨熬煮，牛味香濃。招牌辣麻牛骨拉麵，內有洋葱、香葱、粟米筍、牛筋和叉燒等配搭，叉燒用牛西冷製作，上桌前會用秘製醬煎香，配幼麵條和湯底享用，掛汁又美味。其他還有日本直送味噌湯底，可選5種麻度或5種辣度，配搭多變。新菜式還有辣麻牛油拌麵、辣麻牛骨沾麵、｢月見｣安格斯牛肉丼、秘制醬汁慢煮牛筋丼等選擇，必有一款合你要求。

星級台麵

每次去台灣，總要來一碗紅燒牛肉麵，當地的手拌麵都很著名。KiKi麵店剛於銅鑼灣開設新分店，並加入茶舍概念設計，門口設有品茶角落，讓大家慢慢品嘗手搖飲品。另外，分店請來3位米芝蓮星級主廚設計限定菜單，日籍米芝蓮一星行政總廚小西充設計設計的溫泉蛋肉味噌拌葱油太麵，日式調味料加入醬油肉燥，入口軟滑有葱油香。日籍米芝蓮一星行政總廚森大祐設計的日式慢煮磯燒鮑魚拌麵，熬煮8小時的澳洲鮑魚，和鮑魚湯汁齊齊拌麵，鮮香美味。意大利籍行政總廚Valentino Ugolini設計的日曬番茄乾拌自家製意式香草汁燴麵，以傳統青醬配搭，清新可口，適合素食者享用。另外還有經典牛寶拌麵和龍眼蜜烤雞排拌麵選擇。12月14日至22日於分店選購任何工價手搖飲品，可免費獲同等或較低的飲品一杯。

本土創意拉麵

日本過江龍麵店固然吸引，但本地亦有不同拉麵品牌默默耕耘。本地精品拉麵品牌樂麵剛於將軍澳開設分店，除繼續供應真熬雞白湯拉麵、花雕醉雞湯拉麵、濃口胡椒豚肚湯和荽口荽麵，因應新分店推出限定的琥珀之味醬油拉麵，湯底以沙甸魚乾、昆布、蔬菜和日本及本地醬油熬煮2小時製作，味道清鮮而有醬油甘香，配豚肉和鴨肉叉燒，油香十足，也令日本拉麵加添新風味。

豪華龍蝦尾

馬拉西亞的喇沙或蝦麵，惹味無比。大圍馬來西亞小店捌哥·馬拉籽近百推出熱賣菜式檳城福建蝦麵的加強豪華版龍蝦尾海鮮濃湯蝦麵，蝦湯加入海鮮和番茄熬煮成湯，以龍蝦尾代替虎蝦，再配帶子、青口和魚片代替腩肉，入口濃稠又鮮甜。升級版蝦麵每日限量20碗，配油麵、米粉、滲滲（油麵加米粉）、米線或老鼠粉均可，想嘗鮮就要把握機會。

火焰和牛

日本和牛可以說是港人最愛的美食之一，麺屋Kokoro早前推出全新限定版火焰和牛撈麵，選用日本A4和牛入饌，和牛片蓋滿自家手製麵條，再加京葱和蛋黃配壽司燒汁，上桌前會用火槍炙燒表面，拌勻吃油香十足。食完可要求免費白飯，將剩下醬汁和配料做成拌飯，將精華一網打盡。另外，店小特別在聖誕期間推出二人前抹茶火鍋套餐，配有自製丸子、香蕉、士多啤梨、棉花糖、年輪蛋糕等，蘸抹茶醬享用，最是美味。

大阪手打烏冬

日本除了拉麵，彈牙的烏冬同樣受歡迎。來自大阪的山本屋剛於尖沙咀開設新分店，特別推出多款新分店限定菜式，吉列蝦明太子忌廉烏冬，食材配上寬大的平烏冬，吸汁有口感。新店同時供應全新冷平烏冬，包括美國安格斯牛肉平烏冬和黑豚肉平烏冬等口味。另一款名古屋黑赤雞翼山，以獨創芝麻和辣椒製作，一黑一紅夠搶眼。四日市赤味噌手抓豚以日本豚西冷厚切成榛球手套形狀，低溫慢煮後配赤味噌醬，更加惹味。