韓國女神文佳煐襲港狂派心　陳凱詠低胸迎賓

憑韓劇《女神降臨》上位的韓女星文佳煐今日（19日）現身代言的品牌活動，她身穿黑色Tube Dress，高貴性感，吸引大批粉絲撐場，她不停向粉絲派心心，十分識做。今次是文佳煐首次訪港，她表示很榮幸及開心獲邀來港：「我覺得香港係好華麗同美麗嘅城市，我好想去主題樂園，同好鍾意食點心，尋日已經食咗。」講到聖誕節，她稱當日未有工作，預計會跟家人及朋友度過，並會送香水及唇膏給閨密。問到有甚麼跟香港粉絲說？她謂：「多謝在場嘅粉絲來見我，好開心透過今次機會來港，希望下次可以快啲再來跟大家見面。」

同場，歌手陳凱詠（Jace）與李靖筠（Gladys）亦有出席。Jace坦言未有看過韓佳煐作品，但身邊朋友都讚文佳煐好正，今日近距離接觸真人，果然很有氣質，沒有令她失望，她說：「好多韓劇我都唔知，覺得自己好失禮，但因為工作好忙，所以好難有時間煲劇。」她最近一口氣推出5首新歌及EP，她稱之後會放慢腳步出歌，希望慢工出細貨，並預告稍後有驚喜給粉絲。問到之前休息了一段長時間，對年底的音樂頒獎禮有否期望？她直言：「唔好話我休息咗咁耐，加上我係自資，就算以前有大公司，我都唔睇重獎項，我只係享受創作過程，之後就唔理，好似生完個仔就算，佢有自己條命。」至於聖誕節，她透露剛病愈，故佳節也不敢放肆，只會跟家及朋友簡單食飯：「而且我1月19有騷，我都要保持狀態，唔可以大叫大嗌，因為我一開心就好容易尖叫，今次咁快有騷，我都好期待，所以要準備得好啲。」

另外，穿上4吋高跟鞋上陣Gladys，看似高步為艱，她笑言入行多年仍未習慣穿高跟鞋：「我已經有喺屋企練習行，做女人真係辛苦。如果結婚，我要着拖鞋，或者赤腳喺沙灘搞婚禮就算。」提到文佳煐，她大讚真人又瘦又靚又可愛：「依家開關後，好多國際藝人來香港，見到佢哋真係大開眼界，我都要努力增值自己。（朋友有冇好羨慕你見到文佳煐？）我問吓男友鍾唔鍾意佢，我估佢都會覺得佢好正。」她稱自己喜歡韓國男星南柱赫，大讚對方靚仔，而且佢鍾意細眼男生，建議她下次邀請對方任其MV男主角，她笑言：「我超想，但唔敢多諗。」