朴敘俊難忘被逼供　韓韶禧拍《京城怪物》轉頸轉到抽筋

韓星朴敘俊與韓韶禧主演的Netflix新劇《京城怪物》的第一部分及第二部分將於本月22日及下月5日上架，2人今日（19日）出席發布會。

《京》劇是以1945年的暗黑時代為背景，講述一直只求生存的兩個年輕人與一群因為貪欲而誕生的怪物對決的故事，問到接拍作品的原因，朴敘俊表示：「這部作品好有魅力，這個角色可以讓我展現不一樣的面貌，我平時好喜歡編劇姜銀慶的作品，也好喜歡導演鄭東允執導的劇集《奇蹟拍檔》，還能跟韓韶禧見面，是很愉快的經驗。」

朴敘俊飾演北村最著名的資產家兼京城第一情報通「張泰尚」，他回想第一次拍攝便是被嚴刑逼供的場面：「那天天氣非常凍，我甚至因為被潑水而全身濕透，當時我想『第一幕已經這麼辛苦，之後要怎麼辦？』，印象真的好深刻。」

扮演尋人偵探「尹采玉」的韓韶禧亦同樣指第一場戲已經十分辛苦：「我要拍攝解開頭髮之後快速轉動頸部的動作，那個動作我足足做了20幾下，之後甚至抽筋了，第二日頸痛得無法轉動。」而韓韶禧在拍攝動作戲時亦試過不慎傷及面部，她表示：「拍動作戲不是只有我一個人受傷，是所有演員都會，傷勢輕的話是萬幸，拍動作戲是不可能不受傷的。」她又叫大家不用擔心：「現在已經沒事了，我只是因為太想把動作戲拍好而受傷，不用太擔心和憂慮。」