林雅詩彼邦難搵工作　回流香港搵食穩陣

藝人林雅詩（Grace)今日（19日）出席活動任頒獎嘉賓，略為清減的她，透露幾日前從英國回港，接下不少工作，相比在英國完全找不到工作，成強烈對比，提到移居英國後一直找不到工作，寄出30份求職信都無回音，只見過一份工超市助理工：「原本都請我，不過1日返3個鐘，時間太短，所以冇做到。」她透露在英無所事事，心理質素大受影響：「本身情緒唔好，啲人話會搞到抑鬱，加上天氣唔好，我好想做啲嘢充實自己，但真係好難。」

她表示胞弟英間餐廳有人打理，移民顧問中心又生意不好，原本想投資開茶餐廳但找不到合夥人，現已放棄。問到今次是回流返港？她表示：「算大半回流，都好掛住香港，仔仔留喺英國升大學，佢會自己照顧自己，所以我要努力工作支持佢嘅學費和生活費。」揚言甚麼工種如寫字樓工都會嘗試，至於幕前性感演出，笑言：「睇有冇人搵我先，歡迎嘅，不過都有底線，都一把年紀啦！」

她的好朋友Alex，亦由英國陪伴她返港，今日亦有現身，Grace只肯認對方是「閨蜜」，未確認男友身份，問到Alex有冇給予意見？「好多朋友都有畀意見，見到我社交網甫文都好擔心我。大家知我感情好驚，需要啲時間睇定啲先。」