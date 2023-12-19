冬日好滋味　做節驅寒一樣得

還有幾日就是冬至及聖誕節，還有緊表的新年等，飯敍停不了，未知大家相約好親朋戚友或三五知己去邊度開餐未呢？還未有頭緒？以下介紹或許幫到手，既有主題公園對住魚魚開餐，又或與年長朋友品嘗地道潮汕滋味，更可以人少少，食個米線熱身再有下半場等，快啲Loop落去了解一下吧！

治愈飯敍

要數有噱頭又好味的開餐點，位於黃竹坑主題公園內的海龍王餐廳必佔三甲，事關餐桌對住大型水族魚缸，大家可以睇任各式各樣的魚寫意地游來游去的同時，兼細味餐廳冬日全新推出的「冬日美饌」4人晚餐（於即日至2024年3月31日期間供應）。頭盤包括酸甜開胃的柚香涼拌茄子、辛辣美味的川汁白肉卷和香脆惹味的椒鹽雞軟骨，還有選用25年花雕酒浸製的醉香鮑魚伴魚籽， 鮮美爽口。湯是姬松茸桃膠燉烏雞湯，熱辣辣超鮮香，最重要是健脾養胃，滋陰又養顏。其他菜式還包括黃金燕麥阿拉斯加長腳蟹腳、野菌燒汁牛小排、花膠絲竹笙野菌浸時蔬和臘味炒糯米飯，當中的黃金燕麥阿拉斯加長腳蟹腳用料澎湃，蟹腳黏滿燕麥及鹹蛋黃後酥炸至鹹香可口，不過蟹腳是連殼炸，吃時要動手去殼，好有酒店食蟹腳的感覺！臘味炒糯米飯雖不是生炒，卻能炒到粒粒分明又入味，口感軟糯，滋味又暖胃。最後的甜品是薑汁湯圓伴鮮果，薑汁微辛清甜，湯圓是麻蓉，豐腴甘香，美吁之餘亦有團團圓圓的好意頭，為這頓晚膳添上圓滿的幸福感。

地方風味

潮菜在城中擁有不少捧場客，而由老字號開設的年輕副線陳儀興尚潮樓鰂魚涌分店開業一年左右，迎有冬日大小節日，於是推出多款暖胃滋補的傳統菜式，包括潮州豬腳翅、清燉荷包鱔和清湯崩沙腩等傳統潮州菜，還有秘製古法羊腩煲、臘味崧扒時蔬、玉蘭炒生曬臘味、招牌小炒皇、風沙安格斯牛柳粒等。當中的古法羊腩煲用上優質黑草羊腩位，配以十多種香料藥材燜煮多個小時而成湯汁濃厚的菜餚。由於羊肉連皮帶骨燜煮，羶味適中，口感既不會過腍，又鮮香入味，配以自家調製的腐乳醬，一口即暖入心扉！

噱頭米線

人少少或只得你和他或她的話，辛香惹味又簡單的米線是便捷之選。譚仔三哥最近推出的全新「回～鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線 」，以四川回鍋肉結合現炒烹調概念，用即叫即炒的回鍋肉，醬汁香濃惹味又辛辣，回鍋加入腩肉及蝦仁爆炒後，淋在湯米線上奉客，散發雙重香、麻、辛、辣的獨特滋味，嗜辣者必試！而同步推出限定小食「落力為你烤豬頸肉」，豬頸肉以秘製醬料醃至入味後烤至外焦脆內鮮嫩，配上十三香淮鹽及辣度為10小辣的泰色辣椒醬，隨喜好蘸沾享用，辛香惹味。還有全新特飲「櫻花珠下Say椰～忌廉梳打」，以懷舊冰室的忌廉溝鮮奶為靈感創作，用上忌廉梳打加入爽口彈牙的櫻花珠珠，淋上鮮奶與椰汁混合成的奶蓋，口感滑溜香甜，入面還有清新Q彈的櫻花珠珠，既可平衡辛香的回鍋肉又能為米線添加香甜滋味。